Após eliminação na Copa do Brasil, Dudu destaca foco no Brasileirão: “Agora temos sete finais”

Entre idas e vindas da energia na Academia de Futebol, devido à forte chuva que caiu no final da tarde em São Paulo, o atacante Dudu concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (20) e apesar da eliminação na Copa do Brasil, o jogador se mostrou otimista em relação à continuidade da temporada, além de ter mostrado foco total na busca pelo título do Campeonato Brasileiro.

“Queríamos muito chegar à semifinal, mas infelizmente não conseguimos. Agora é o brasileiro, são sete jogos e estamos perto do título. Temos mais tempo para trabalhar e estamos focados nisso”, destacou.

Dudu não esteve em campo diante do Grêmio e sequer foi relacionado. Mas, de fora, o capitão do Palmeiras elogiou a postura do time. “O time jogou bem, teve controle do jogo em boa parte e tivemos várias chances. Conseguimos um gol que nos classificava e no segundo tempo eles empataram, mas agora é esquecer a Copa do Brasil e focar no Campeonato Brasileiro. Temos sete finais”, disse.

Gramado como adversário da equipe

Após a partida contra o Grêmio, o técnico Cuca não poupou críticas em relação ao estado do gramado, claramente prejudicado por conta dos eventos recebidos na última semana. O comandante alviverde definiu-o como “horrível e sem condições de jogo”. Questionado sobre o assunto, Dudu também se mostrou decepcionado com a atual situação do gramado do Allianz Parque.

“A gente fica triste, porque temos um campo de futebol, então a prioridade tinha que ser os jogos e não shows. Nosso time é técnico, toca bem a bola. Em campos bons, nosso jogo flui melhor. Mas temos que superar isso e jogar bem em nosso estádio, diante da nossa torcida”, apontou o camisa 7.

Diferença para o Flamengo não atrapalha

Após todos os acontecimentos extracampo envolvendo o Fla-Flu de semana passada, o STJD suspendeu o resultado da partida até o dia do julgamento, o que fez a diferença do Palmeiras para o rubro-negro aumentar para sete pontos. No entanto, para Dudu essa diferença continua de apenas quatro pontos.

“Temos que fazer o que temos feito, estamos 22 rodadas no topo e abrimos quatro pontos, a maior diferença que já tivemos. Temos que continuar assim, pés no chão, pensar jogo a jogo para no final comemorarmos. São quatro pontos, é a realidade. Esse negócio que deu entre Fluminense e Flamengo, não temos nada a ver com isso. Temos que olhar para os quatro pontos de vantagem e tentar aumentar ou mantê-la até o final”, afirmou.

O Palmeiras entra em campo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (23), contra o Sport, mais uma vez no Allianz Parque, às 17h. O adversário ocupa o 14º lugar da tabela, com 37 pontos e precisa da vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. Para Dudu, este fator não interfere na postura que o Verdão deve adotar em campo.

“Não tem nenhum jogo fácil no campeonato. A torcida precisa ter um pouco mais de paciência, porque o Sport vai vir fechado para jogar por uma bola. Então vamos precisar de bastante tranquilidade”, completou.