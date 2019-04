Grêmio e Renato chegam em acordo e técnico renova contrato por mais uma temporada

Na tarde deste sábado (17), foi sacramentada a renovação de contrato de Renato Portaluppi com o Grêmio. O treinador, o qual foi de suma importância para levar o tricolor gaúcho ao pentacampeonato da Copa do Brasil, permanece em Porto Alegre por mais um ano.

O entrave entre as partes resumia-se aos números das sifras, salário e premiação em caso de conquista de títulos eram divergência entre as partes. Logo, tanto o treinador quanto o clube possuíam o interesse de dar continuidade ao trabalho para a próxima temporada, na qual será disputada a Copa Libertadores da América. O maior foco da direção era sacramentar a renovação de Renato, assim, para depois da confirmação, dar início ao planejamento de futebol de 2017.

O eterno camisa 7 do tricolor gaúcho consolida-se como maior ídolo da história do Grêmio. Em sua primeira passagem pelo clube, consagrou-se campeão mundial interclubes ainda como jogador, marcando dois gols na final disputada em 1983 entre Grêmio e Hamburgo, da Alemanha. Em sua segunda passagem, já como técnico de futebol, tirou o time da 19ª posição do campeonato brasileiro e levou o clube a classificação para a Copa Libertadores do ano seguinte. No ano de 2013, em sua terceira passagem, Renato fez ótima campanha e acabou na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, no entanto, não ficando para a próxima temporada devido a não acordo contratual.

No ano de 2016 e em sua quarta passagem pelo Grêmio, Portaluppi chegou a Porto Alegre em setembro, assumindo o cargo de comandante técnico tricolor após o pedido de demissão de Roger Machado. O trabalho de Renato foi de total importância para a mudança de atitude do plantel de jogadores, assim, possibilitando o avanço do clube na Copa do Brasil. Com a resolução de problemas defensivos e a mudança de atitude dos jogadores, chegou ao pentacampeonato da competição, tirando o clube de um jejum de 15 anos de títulos de representatividade nacional.

O “Projeto Libertadores” do clube seria baseado na permanência do ídolo gremista, no entanto, a objetividade em selar a renovação de certa forma estagnou a procura tricolor por reforços. Além disso, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., tem ainda a pendência a resolver em relação ao Diretor Executivo de Futebol, profissional contratado que assumiria o cargo do clube, que atualmente, encontra-se vago.

Com a continuidade de Renato Portaluppi sacramentada, o empresário do treinador, Gerson Oldenburg, o “gauchinho”, tratou de publicar uma foto em sua rede social da reunião entre ele e o vice de futebol, Adalberto Preis, juntamente de membros da cúpula de futebol gremista. No entanto, anúncio oficial do clube deve ser feito nos próximos dias através de Romildo Bolzan.