Eduardo Baptista manda recado à torcida do Palmeiras: "2017 será ainda mais vitorioso"

O atual campeão do Campeonato Brasileiro está de comando novo. Após o término da temporada e a saída de Cuca, o Palmeiras anunciou Eduardo Baptista, que estava na Ponte Preta, como novo técnico do time para 2017. Junto dele, chega ao clube o auxiliar Pedro Gama, que está com o novo comandante desde o início de sua carreira. Nesta segunda-feira (19), Eduardo mandou um recado à torcida alviverde, em vídeo gravado pela TV Palmeiras, e não escondeu a empolgação com a grande oportunidade da carreira.

"Peço o voto de confiança para fazer que 2017 seja ainda melhor do que 2016. Já fui adversário e não vejo a hora chegar o dia 10, o dia 5 de fevereiro para sentir este calor ao meu favor. Juntos vamos fazer um grande ano. Nestes 30 dias que faltam estou estudando, me preparando ainda mais para fazer um 2017 ainda mais vitorioso. Dar sequência a esse excelente trabalho que foi feito", declarou.

Eduardo assinou contrato até o fim de 2017 e se mostrou ansioso para trabalhar com o elenco do Verdão, a quem não poupou elogios.

“O elenco do Palmeiras é de altíssimo nível técnico e extremamente aguerrido. A temporada de 2017 será um ano importante, de Libertadores. A expectativa é de que tudo possa correr bem e que a gente possa alcançar todos os objetivos que já estamos trançando”, disse.

Carreira

Filho de Nelsinho Baptista, que também já comandou o Verdão em 1992 e 1993, Eduardo começou a carreira no futebol como preparador físico de 2002 a 2014, dentro da comissão de seu pai. Ainda nesta função, passou por Goiás, Flamengo, São Caetano, Nagoya Grampus (do Japão), Santos, Ponte Preta, Corinthians, Sport e Kashiwa Reysol (do Japão).

No começo de 2014, após um período como interino, foi efetivado como treinador do Sport e iniciou uma nova trajetória. No mesmo ano, o profissional conquistou os títulos da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano. Depois de uma ótima passagem pela equipe recifense, o comandante transferiu-se para o Fluminense no fim de 2015 e permaneceu no Rio de Janeiro até o início desta temporada.

Meses após a sua saída do time carioca, Baptista assumiu o comando da Ponte Preta e à frente da Macaca, fez uma boa campanha na atual edição do Campeonato Brasileiro.

Confira o recado de Eduardo Baptista à torcida do Palmeiras: