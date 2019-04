Em carta, Gabriel Jesus se despede do Palmeiras: “Foi a minha grande escola”

O ciclo de Gabriel Jesus no Palmeiras está, oficialmente, encerrado. Pelo menos por enquanto. O jogador agora pertence ao Manchester City e, nos próximos dias, embarcará para a Inglaterra para se apresentar ao seu novo clube. Mas antes de deixar o Brasil, o craque do Campeonato Brasileiro e artilheiro do Verdão se despediu dos colegas e torcedores com uma carta, postada em seu Instagram.

O camisa 33 destacou, também, o período vencedor que passou com a camisa do Palmeiras, agradeceu o clube como um todo e destacou que o time “foi a minha grande escola”.

Cria das categorias de base do Verdão, Gabriel Jesus chegou ao Palmeiras em 2012. Desde cedo, era tratado como um “fenômeno” entre os garotos de sua idade. Em 2015 foi promovido ao elenco principal e fez uma boa temporada. Mas, foi em 2016 que a estrela do garoto brilhou de vez.

Marcou 21 gols em 46 partidas. Além do título do Brasileirão, foi eleito o craque da competição. Faturou a medalha de ouro com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e chegou a titularidade da seleção principal com a chegada de Tite no comando técnico.

Agora, o garoto do Jardim Peri vai desfilar seu talento nos gramados ingleses, onde o futebol nasceu.

Confira na íntegra a carta de despedida de Gabriel Jesus:

“Chegou a hora do adeus. Como é difícil se despedir de algo que te fez tão bem. Como é dolorido dar tchau para aquilo que transformou sua vida e da sua família. Cheguei no Palmeiras uma criança e lembro cada dia aqui dentro. Como toda caminhada teve suas dificuldades, momentos difíceis que dava vontade de desistir, mas eu acreditei no meu sonho e ele se realizou. Confesso que nesse momento que escrevo essa carta é difícil segurar a emoção. Passa um filme na minha cabeça. Filme com final feliz. Como sempre dizem por aí a vida passa muito rapidamente. Aproveitem enquanto é tempo. Eu aproveitei cada segunda dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Esse time me deu a chance de ter uma profissão, de ter amigos, de ter uma vida melhor, de fazer meu sonho virar realidade. O Palmeiras foi a minha grande escola. Jamais vou esquecer o que vivi aqui. Quando fecho os olhos vem o som da torcida cantando o “Glória aleluia, é Gabriel Jesus”. Mas a vida tem que continuar e chegou o momento de me despedir, despedir não, agradecer. Obrigado em primeiro lugar a Sociedade Esportiva Palmeiras, jamais esquecerei você. Obrigado aos funcionários do clube, que não aparecem, mas são fundamentais para a grandeza do Palmeiras. Muito obrigado aos meus companheiros de clube que dentro e fora de campo dividimos as alegrias e tristezas. Obrigado também ao Presidente e toda diretoria que confiaram no menino criado na própria casa. E meu muitíssimo obrigado a Deus que me deu o dom e principalmente o privilégio de jogar futebol no Palmeiras. Jamais esquecerei todos que fazem parte da Sociedade Esportiva Palmeiras”.