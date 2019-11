Com dois de Keno, Palmeiras goleia União Barbarense em jogo-treino

Na tarde desta quarta-feira (18), debaixo de chuva, o Palmeiras realizou jogo-treino na Academia de Futebol contra o União Barbarense e não teve dificuldades para vencer. Com direito a dois gols de Keno e duas assistências de Fabiano, o Verdão venceu por 4 a 0, em três tempos de 35 minutos.

A partida serviu para o técnico Eduardo Baptista testar o elenco antes do primeiro jogo da equipe no ano, que acontece neste sábado (21), contra a Chapecoense. Entre as ausências, Moisés, Rafael Marques, Mina e Alejandro Guerra não participaram da atividade.

Em um esquema armado no 4-1-4-1, o Palmeiras começou a partida com Fernando Prass; Jean, Antônio Carlos, Thiago Martins e Zé Roberto; Felipe Melo; Tchê Tchê, Michel Bastos, Roger Guedes e Dudu; Alecsandro.

Nos primeiros momentos, o União Barbarense assustou. Felipe Melo, com um carrinho por trás evitou uma finalização. Na sequência, Prass fez uma bela defesa após errar na saída de bola e deixar ao atacante livre em sua frente. Mas, a pressão visitante durou pouco. Jean bateu escanteio e um zagueiro do União mandou contra as próprias redes, para abrir o placar. A partir daí, o Palmeiras passou a trabalhar a bola com mais tranquilidade e foi para o intervalo com a vantagem mínima.

Veja como foi o gol do Verdão, que no momento vence a União Barbarense por 1x0 na Academia de Futebol. pic.twitter.com/TnInHMsSWT — Mídia Palmeirense (@midiasep) 18 de janeiro de 2017

Mudanças e gols

Para o segundo tempo, Eduardo Baptista trocou o time todo, mas manteve o esquema tático. O Palmeiras voltou com: Jailson; Fabiano, Dracena, Vitor Hugo e Egídio; Arouca; Erik, Vitinho, Raphael Veiga e Keno; Barrios.

Com pouco tempo de bola rolando, o segundo gol saiu. Vitinho deu belo passe e Fabiano cruzou na cabeça de Keno, que não desperdiçou. Minutos depois, Fabiano cruza pela direita, Keno domina, deixa o marcador no chão e faz 3 a 0.

É caixa! Keno marca o segundo gol do Verdão no jogo-treino.



Palmeiras 2x0 União Barbarense#AvantiPalestra pic.twitter.com/Su9BBlHtRe — SE Palmeiras (@SEPalmeiras) 18 de janeiro de 2017

No terceiro e último tempo, Baptista mandou mais um time novo para o campo. Sempre mantendo o esquema: Vinicius; Mailton, Vitão, Augusto e Matheus Bahia; Thiago Santos; Bernardo, Rodrigo, Léo Passos e Hyoran; Willian.

Entre tantas caras conhecidas, veio da base o autor do quarto gol. Bernardo, jovem do sub-17, recebeu livre e chuta cruzado para marcar. O Palmeiras ainda teve chances criadas por Hyoran, um dos destaques da fase final, e Willian, mas não concluídas em gol.

Amistosos

O Palmeiras viaja para Chapecó nesta sexta-feira (20), para fazer sua estreia na temporada 2017. No sábado (21), a equipe realiza amistoso contra a Chapecoense, às 16h30, na Arena Condá. Na semana seguinte, o Verdão realiza outro amistoso, desta vez em sua casa, no Allianz Parque, contra a Ponte Preta, no dia 29. A estreia do time no Campeonato Paulista acontece no dia 5 de fevereiro, também em São Paulo, contra o Botafogo, de Ribeirão Preto.