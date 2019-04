Com gol no fim, Sinop vence o Salgueiro e avança na Copa do Brasil

PARTIDA VÁLIDA PELA PRIMEIRA FASE DA COPA DO BRASIL, REALIZADA NO GIGANTE DO NORTE, EM SINOP, MATO GROSSO.

Nesta quinta-feira (16), no Estádio Gigante do Norte, Mato Grosso, o Sinop venceu o Salgueiro por 1 a 0 e segue na Copa do Brasil. O gol foi marcado aos 38 minutos do segundo tempo, pelo atacante Jorge Preá.

Na próxima fase, o Galo do Norte vai enfrentar o Fluminense em casa, em jogo único, no dia 22 de fevereiro. Na segunda fase, não há mais a vantagem do empate do time visitante, ou seja, se o duelo terminar empatado a disputa vai para os pênaltis.

O Tricolor do Sertão volta às atenções para o Campeonato Pernambucano, enfrentando o Central, às 20h no domingo (19), no Cornélio de Barros.

Na primeira etapa da partida, o Sinop foi mais criativo em suas jogadas, mantendo a posse de bola, mas esbarrando na boa marcação do Salgueiro. O Carcará precisava apenas do empate pata assegurar a classificação, mas não se acomodou com isso e partiu para o ataque, porém, não conseguiu sucesso nas finalizações.

Para o segundo tempo, o Salgueiro voltou mais disposto e tentando levar perigo ao adversário. Logo aos 8 minutos, Ranieri, zagueiro do Salgueiro recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Com um a menos, a equipe precisou mudar o esquema de jogo. Saiu Valdeir para a entrada de Rogério. Willian Lira deu lugar a Dadá Belmonte, que após entrar em campo, torceu o tornozelo, foi colocado para fora de campo, voltando em seguida chorando para não deixar o time na mão.

O Sinop cresceu na partida e pressionou muito, o goleiro Modragon cresceu junto e a equipe pernambucana tentou controlar a pressão imposta. Quase no fim do segundo tempo, 9 jogadores em campo, o cenário perfeito para uma classificação heroica nas mãos. Mas aos 36 minutos, o atacante Jorge Preá aproveitou o bate e rebate na área e abriu o placar para a classificar o time mato-grossense.

Após o gol, o técnico do Carcará, Evandro Guimarães, foi expulso por reclamação. Formou-se uma confusão em campo e mais uma expulsão para cada lado. Luiz Eduardo foi expulso pelo Salgueiro e Marinho pelo Sinop. Sete minutos de acréscimo, com 10 jogadores pelo Sinop e 8 pelo Salgueiro. O Carcará tentou surpreender nos últimos minutos de jogo e se lançou todo ao ataque, mas não conseguiu empatar.