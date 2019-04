Milton Cruz elogia empate contra Sport e exalta evolução do Náutico

O clássico contra o Sport, nesta quarta-feira (1º), foi apenas o segundo jogo de Milton Cruz no comando do Náutico, mas o técnico afirma já ter enxergado uma evolução na equipe. Apesar do pouco tempo de trabalho, Milton acredita que atuações continuarão crescendo e confia no trabalho da diretoria em busca de novos reforços. Para ele, o fato do rival ter atuado no empate por 1 a 1 com um time alternativo pouco influenciou na partida, já que o leão contou com peças importantes do elenco, como Marquinhos e André.

"A equipe já teve um outro comportamento. O Náutico teve uma melhora e jogar com times alternativos é pior, às vezes, porque eles querem mostrar serviço. Os jogadores estão de parabéns pelo esforço.", afirmou.

O comandante alvirrubro destacou, ainda, que o Náutico teve mais oportunidades no jogo e acredita que o empate vai servir de motivação para a próxima partida, que será um novo duelo contra o time rubro-negro, na Arena Pernambuco.

"Seria um castigo perder porque nós criamos oportunidades. Acho que o Náutico criou mais chances de gol. O clássico foi equilibrado e foi bom para darmos motivação para o jogo na Arena. Mas o jogo me deixou satisfeito."

Questionado sobre o time que entrará em campo no próximo jogo, Milton Cruz não fez mistério: o plano é repetir a escalação, o que considera importante para criar ritmo. "Acredito que (devo repetir), sim. Só se tiver que mudar alguém que não tem condições de jogar. Acho que importante fazer uma repetição. Acredito que, para o domingo, deve ser essa base."

Milton Cruz falou, ainda, de Erick, que voltou a decidir o jogo pelo Náutico e vem se destacando nesse início de temporada. Para o técnico, o garoto de 19 anos tem um grande potencial e muito o que evoluir. Ao ser questionado sobre a provocação do jogador com a torcida adversária, Milton tratou com naturalidade e afirmou: "A torcida estava provocando ele também. Isso é normal".