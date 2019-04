Invicto, Sport enfrenta Juazeirense buscando vaga antecipada às quartas do Nordestão

Partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Jogo a ser disputado na Ilha do Retiro, no Recife/PE, às 20h30 deste sábado (11).

Após vencer o Boavista por 3 a 0, no meio da semana, o Sport volta as atenções a Copa do Nordeste. Neste sábado (11), a equipe enfrenta o Juazeirense, na Ilha do Retiro, às 20h30.

O Leão lidera o grupo C com 10 pontos. Do lado adversário, os baianos perderam três dos quatro jogos disputados no torneio e ocupam a terceira colocação com 3 pontos. O outro jogo do grupo acontece também no sábado, entre River-PI e Sampaio Corrêa, no Lindolfo Monteiro, às 18h15.

Julio Cesar Ferreira Farias (AL) apita o jogo, auxiliado por Rondinelle dos Santos Tavares (AL) e Lennon Mccartney Farias (AL), com Deborah Cecilia Correia (PE) como quarta árbitra.

Daniel define Sport com mudanças

A principal baixa da equipe Rubro-negra é o Diego Souza. Jogador apresentou um quadro de cansaço muscular, foi poupado do treino e, consequentemente, do jogo. Cléber Maciel, médico do clube, explicou a situação.



- Hoje (sexta-feira), na reavaliação dos atletas, nós optamos em poupar Diego Souza. A gente detectou que ele se apresentou com um cansaço maior. Sabemos que, pelo histórico, não é um atleta que apresenta muitas lesões, mas, mesmo assim, a gente optou por poupá-lo desse próximo jogo para que ele possa nos ajudar na quarta-feira.

No último treino antes da partida, realizado nesta sexta (10), o treinador colocou Fábio entre os titulares. Na parte final do trabalho, o treinador testou Neto Moura no lugar do substituto de Diego. O atacante Rogério, que ficou de fora dos treinamentos na semana, está recuperado do cansaço muscular, mas por preferência da comissão técnica, o atleta iniciará a partida no banco de reservas.

O Sport deve vir a campo com Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Mena; Ronaldo, Rodrigo e Fábio (Neto Moura); Everton Felipe, Leandro Pereira e André.

Juazeirense vai em busca da vitória para manter viva as chances de classificação

Para seguir buscando a vaga na próxima fase da competição, a equipe baiana precisa vencer a partida e torcer para o River-PI não vencer o Sampaio Corrêa.

O lateral-esquerdo Elton Lira admite a dificuldade, mas crê na possibilidade da classificação. “Difícil é, mas é possível. É nisso que temos que nos apegar. Pra vencer o Sport na Ilha temos que jogar muito bem, sem erros. É um adversário de Série A e a motivação de todos para esse jogo é enorme. Pela possibilidade de classificação e também pela visibilidade que todos nós vamos ter nessa partida. É o jogo da vida de cada um”, disse.

Sem poder contar com Tigre, Coité e Vaguinho, que seguem no departamento médico, o Cancão de Fogo tem como novidade o meia Rafael Sayão, que já está regularizado para atuar pela equipe. Além dele, Robert e Danilo Bala retornam ao time após se recuperarem de lesão.

A equipe deve vir a campo com Otávio; Lucas, Emerson, Braz e Elton Lira; Capone, Patrik, Marquinhos e Nen; Danilo Bala e Júnior Chicão.