Após cumprir suspensão, João Ananias destaca jogo com Salgueiro: "Estamos em evolução"

O volante João Ananias, que não enfrentou o Santa Cruz, no último domingo (12), em clássico válido pela 5ª rodada do Grupo A da Copa do Nordeste, retornará ao time titular já na próxima partida, contra o Salgueiro, pelo Estadual. João falou sobre o bom momento que vive o treinador alvirrubro, Milton Cruz, que após quatro jogos a frente do Náutico (sendo três clássicos seguidos) segue invicto e falou que é uma resposta aqueles que desacreditaram no Timbu.

"Ninguém acreditava que a gente ia ter essas (duas) vitórias nos clássicos. Foram jogos duros e muito competitivos. Estamos em evolução, e Milton está dando liberdade para a gente opinar. Com ele dando confiança, aumenta a expectativa de toda equipe. Mostramos para a torcida, e até para a imprensa, que temos condições e não podemos deixar a bola cair", desabafou.

Outro ponto enaltecido pelo volante, que é cria do Timbu, é a presença constante de jogadores oriundos da base no elenco, que dispõe de 33 atletas, sendo 16 deles pratas da casa. João elogiou as oportunidades dadas aos jovens atletas.

"Isso se chama planejamento. Quando o ano começou, a diretoria queria utilizar mais a base e está dando toda confiança. Todos tem sua parcela para a melhora da equipe. A gente dá apoio e fala muito com eles porque são o futuro do Náutico, até para eles motivar eles quererem alguma coisa na frente. É muito importante dar essa oportunidade, cabe a eles agarrarem (aproveitarem) a chance e melhorar" , enalteceu.

Sobre o seu possível retorno ao time titular após cumprir suspensão no clássico de domingo (12), João Ananias falou sobre a concorrência pela posição. “É uma briga sadia. O professor sempre fala que vai jogar quem estiver melhor. Não só eu, mas os outros que estão na concorrência por uma vaga no time entrarão em campo sempre para dar o melhor. Posso jogar como primeiro ou segundo volante. Onde ele (Milton Cruz) optar para que eu atue, estou à disposição e confiante. Só depende dele”, encerrou o volante.