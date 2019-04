Artilheiro do Carioca, Guerrero celebra gol na final e primeiro título: "Sensação única"

Depois de quase dois anos no Flamengo, Paolo Guerrero finalmente pôde comemorar o primeiro título com a camisa rubro-negra. Neste domingo (7), o time rubro-negro bateu o Fluminense por 2 a 1 e conquistou o título do 34° do Campeonato Carioca.

O atacante peruano que fez o primeiro gol da equipe na partida e terminou o campeonato como artilheiro com 10 gols em 11 jogos. O camisa 9 após o jogo, não teve palavras para descrever a sensação de conquistar o primeiro título pelo Flamengo:

"É incrível a sensação. É única. Não sei como te explicar porque ver o Maracanã lotado, cheio de rubro-negros é íncrível... Eu não sei o que falar. É uma sensação única. Todo mundo cantando, todo mundo feliz , é uma sensação única que eu não sei explicar."

Perguntado sobre a sua relevância para conquista do título, o atacante enalteceu os companheiros e a pré-temporada, lembrando que teria muitas competições pela frente.

"Todo mundo está de parabéns, sou mais um dentro do campo. A gente se preparou para conseguir esse título. Todo mundo no início da temporada sabia que tínhamos um elenco bom, e que tínhamos que fazer uma boa pré-temporada porque sabíamos que teríamos jogos difíceis. Hoje demonstramos mais uma vez, apesar do jogo de quarta ter sido de alta intensidade, não baixamos e conseguimos correr do mesmo jeito. Foi merecido porque lutamos até o fim. Agora é comemorar, mas ainda faltam mais coisas para conquistar. É seguir trabalhando do mesmo jeito, com humildade. Hoje é comemorar, mas temos que trabalhar porque temos muitos jogos pela frente."

Na comemoração, Rodinei perde a camisa e agradece Zé Ricardo por mais um oportunidade

Autor do gol que saiu aos 50 minutos da segunda etapa e que acabou garantindo a vitória do Flamengo e título carioca, na comemoração, tirou a camisa e correu para os braços da torcida, porém durante a festa com os companheiros e torcedores, acabou perdendo a peça do uniforme.

"Estou rindo agora, porque lembro do momento. Dei mole porque tirei a camisa. No outro jogo brinquei com o Juan e com o Diego que ia comemorar com a torcida, acabei escorregando contra a Católica e hoje o cara puxou a camisa da minha mão. Mas depois vou ver na câmera quem pegou e vou dentro dele. Vou atrás dele!"

O lateral-direito já havia sido importante na última quarta-feira (3), quando marcou o primeiro gol da equipe carioca na vitória sobre a Universidad Católica-CHI por 3 a 1 pela Libertadores. Saindo do banco de reserva novamente, desta vez, entrando no lugar do Trauco, o camisa 2 fechou o placar e agradeceu pela confiança de Zé Ricardo.

"Agora é desfrutar, trabalhar firme e comemorar. Temos que comemorar, mas depois é continuar trabalhando e pensar que teremos muitas coisas boas ainda. Mostra a força do elenco. Quero agredecer ao professor Zé Ricardo por ter acreditado mais uma vez em mim, e agora é trabalhar."

Após faturar o 34º Carioca, o Flamengo volta a campo já nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. O rubro-negro recebe o Atlético-GO, pelo primeiro jogo das oitavas de final da competição.