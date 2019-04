Eutrópio enaltece força coletiva do Santa Cruz após vencer Náutico no Pernambucano

A derrota para o Sport e a eliminação na Copa do Nordeste já são passado no Santa Cruz. Todas as atenções voltaram-se para a disputa do famigerado terceiro lugar do Campeonato Pernambucano 2017, que pela primeira vez na história vai ser decidido com um clássico. O time que levar a melhor disputa um "play-off", espécie de repescagem, entre os que ainda não possuem vaga assegurada em 2018, tornando ainda mais atrativa a disputa pelo lugar no pódio estadual.

Na partida de ida, realizada na Arena Pernambuco, o Mais Querido se impôs e venceu o Náutico por 2 a 1, garantindo boa vantagem para o duelo da volta, no Arruda. O Santa, por acumular melhor campanha no Estadual, ganha o direito de decidir em casa, a ser disputado no dia 16 de maio às 20h.

Após o jogo, o técnico Vinícius Eutrópio enalteceu a força do elenco que, mesmo com os desfalques pelo desgaste causado pelo apertado calendário do futebol brasileiro, foi eficaz e saiu vitorioso no clássico. O tricolor entrou em campo com a baixa de quatro atletas considerados titulares. Coincidentemente, os gols foram marcados pelos substitutos, sendo elogiados pelo comandante.

"O time foi escalado apenas na hora do almoço. Tínhamos dúvidas por desgaste e nós tivemos dificuldades, porém André Luís fez boa partida e ajudou no lado do campo, aguentando os 90 minutos. Foi premiado com o gol e é algo que sempre cobro, que ele deve chutar mais, já que tem uma força impressionante. Já o Roberto é alguém com quem nós sabemos que podemos contar e, sempre que precisou contribuir, ele fez sua parte", declarou, falando também sobre a pressão do Timbu na reta final.

Autor do primeiro gol do Tricolor, atacante André Luís foi elogiado por Eutrópio (Foto: Léo Lemos/Náutico)

"Nossa equipe vem de decisões em cima de decisões, já o Náutico está com o calendário aberto, sem muitos jogos para fazer. No fim do jogo, se sobressaíram fisicamente e conseguiram manter boa posse de bola. Apesar disso, lamentei muito o gol, pois um impedimento tão simples de ser marcado não permitiu que a nossa vantagem fosse um pouco maior. Espero que isso não nos prejudique para a volta", completou.

Eutrópio falou ainda sobre a disputa da Série B, que se tornou o maior objetivo da Cobra Coral na temporada pois, além da Copa do Brasil, é a única competição em disputa. Para Vinícius, a importância de reforçar o grupo para o restante do ano é fundamental, mas já visa a partida do meio de semana com o Furacão.

"Série B está se aproximando e a equipe vem mostrando estar pronta para a disputa da competição. Disputamos de igual para igual com as equipes da Série A e isso nos credencia a lutar pelo acesso, mas claro que sempre falo da importância de reforços e considero um trabalho muito encaminhado para o que vem por aí. Agora temos o Atlético-PR, que dispensa comentários. Precisamos da força da torcida, pois vai ser uma partida bastante disputada", encerrou.