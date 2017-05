Sport reverte vantagem do Santa Cruz de maneira heroica e decide Nordestão com Bahia

INCIDENCIAS: Partida de volta da semifinal da Copa do Nordeste 2017, disputada no Arruda, em Recife, Pernambuco

De maneira heroica. Na raça. Precisando reverter boa vantagem longe de seus domínios, o Sport foi valente do início ao fim e venceu o Santa Cruz na noite desta quarta-feira (3), no estádio do Arruda, por 2 a 0. Os gols da remontada foram assinalados por Everton Felipe e André, um em cada tempo.

Revertendo o placar sofrido na ida, o Leão avançou para enfrentar o Bahia, que eliminou o arquirrival Vitória no último domingo (30). As equipes reeditam a final do Nordestão depois de 16 anos, uma vez que se enfrentaram em 2001, com os baianos garantindo o primeiro título. Nesta decisão, os pernambucanos vão em busca do tetra, enquanto o Esquadrão tentam o tricampeonato regional, sendo o primeiro jogo na Ilha do Retiro no dia 17 e o segundo, na Arena Fonte Nova, dia 24.

Os times voltam a campo, pelo Pernambucano, nesse final de semana, nas partidas de ida. O Mais Querido vai encarar o Náutico na Arena de Pernambuco no sábado (6), às 16h, na disputa do 3º lugar, enquanto o escrete da Praça da Bandeira receberá o Salgueiro, na grande decisão, às 16h do domingo (7).

Sport sai à frente e deixa decisão tensa

Precisando reverter a boa desvantagem do Santa Cruz, o Sport foi para cima e teve a primeira chance antes mesmo do primeiro minuto. Após bate-rebate na entrada da área envolvendo Diego Souza, André pegou a sobra e mandou uma bomba, mas Júlio César pulou bem e afastou-a para escanteio.

Mantendo o bom momento, o Leão seguiu no ataque e impediu que o dono da casa pudesse se impor. Valorizando a posse de bola, os rubro-negros procuraram espaços para sair em vantagem no placar, mesmo sem criatividade. Em um dos lances, Fabrício bateu escanteio e a zaga não afastou bem, com Mena ficando com o rebote e servindo o cabeça de área, que chutou forte para fora.

A pressão prosseguiu, mas com uma mexida inesperada. Diego Souza, destaque da equipe na temporada, saiu com dores na coxa e Everton Felipe entrou em seu lugar. Logo no seu primeiro minuto em campo, o jovem meia recebeu passe de Rogério depois de boa jogada de Mena e emendou de primeira, marcando um belo gol.

Um minuto em campo foi suficiente para Everton Felipe deixar o Leão à frente (Foto: Williams Aguiar/Sport)

O Mais Querido mostrou que não iria se abater com a desvantagem e, com a força dos torcedores presentes, deu dois verdadeiros sustos no rival. O primeiro foi quando Thomás recebeu livre pela esquerda e, ao aproveitar saída de Magrão, tentou encobrir, porém Durval tirou para o lado. Em seguida, Anderson Salles soltou o pé em falta na meia-lua e o camisa 1 fez uma brilhante defesa.

Explorando o lado direito do sistema defensivo dos visitantes, a equipe coral teve outra chance para deixar tudo igual, contudo não foi efetiva. Thomás disparou em liberdade e velocidade pela esquerda, chutando cruzado e o arqueiro intervindo com a ponta dos dedos. Pereira tentou o rebote, no entanto furou.

O que parecia estar complicado para os leoninos, se agravou mais. De volta após contusão muscular, o zagueiro Ronaldo Alves voltou a sentir o problema e acabou substituído. Em sua vaga, entrou Henríquez, que deu solidez à defesa ao lado de Durval. Juntos, seguraram os ímpetos e evitaram a igualdade ao fim da etapa inicial.

Leão amplia vantagem e conquista vaga

Para a etapa final, os times voltaram sem mudanças, já que os técnicos mostraram satisfação com a atuação desempenhada na inicial. Mesmo assim, o Sport demonstrou que buscaria o resultado suficiente para ir à próxima fase. Logo no primeiro minuto de bola rolando, Rithely saiu livre no meio e chutou forte para defesa de Júlio César.

Visando dar um gás ao setor ofensivo, ainda que a derrota pelo placar mínimo fosse suficiente para avançar, Vinícius Eutrópio fez a primeira mexida na sua equipe. Léo Costa, que pouco estava produzindo dentro de campo, saiu para a entrada de André Luís. O pouco tempo no jogo fez com que os corais ficassem mais incisivos, mas sem produtividade e deixando o confronto equilibrado.

A partida, com o passar do tempo, foi ficando nervosa e truncada. Com o nervosismo ficando a flor da pele, os times abdicaram de ir à zona de ataque. Após uma jogada mais ríspida, uma confusão generalizada foi gerada, com Elicarlos e Rithely sendo expulsos, deixando cada equipe com um a menos.

Leão acha mais um gol e garante classificação heroica no Arruda (Foto: Ney Gusmão/VAVEL Brasil)

Nem assim os leoninos desistiram, pois começaram a sair mais para o setor ofensivo. A pressão foi recompensada com o gol milagroso, que saiu de um contra-ataque mortal. Magrão lançou em profundidade na direção de Samuel Xavier, que tentou cruzar e Anderson Salles afastou. A bola caiu no pé de André que, mesmo criticado nos últimos duelos, emendou de primeira e no canto, sem dar chance de defesa ao camisa 1 tricolor.

Os minutos finais prosseguiram bastante pegados e com muitas faltas duras, o que ocasionou em novas ausências nos anfitriões. Wellington Cézar e Vitor, por darem entradas fortes, também foram ao chuveiro e receberam o cartão vermelho. Nos acréscimos, os visitantes tiveram as oportunidades de fechar o caixão, porém não foram efetivos ao chutar a gol.

A primeira delas veio com Rogério, que recebeu de Ronaldo de frente para Júlio César, mas finalizou em cima do arqueiro. Depois, André fez o lance individual e arrematou firme para Júlio afastar para o lado. Em seguida, Raul Prata serviu o camisa 17 que, sozinho, mandou de novo no goleiro, porém sem modificar o resultado final.