Resultado Atlético-GO x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-1)

Corinthians joga para o gasto, bate Atlético-GO e assume liderança provisória

O Corinthians venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 1 a 0. A dupla Guilherme Arana e Rodriguinho voltou a brilhar, respectivamente com uma assistência e um gol, e foi decisiva para a vitória do Timão.

52' APITA O ÁRBITRO! FINAL DE JOGO. VITÓRIA DO CORINTHIANS

51' O Corinthians tenta manter a bola no campo de ataque para garantir a vitória

48' PRESSÃO DO ATLÉTICO Boa jogada de Walter que passa para Junior Viçosa, o atacante cruza e ganha o escanteio. Após a batida Jorginho quase marca, mas o bandeira assinala impedimento

47' O Atlético reclama de penâlti não marcado em um encontrão entre Pedro Henrique e Jorginho. Cássio fica com a bola

O árbitro deu quatro minutos de acréscimo diante da dinâmica do jogo, e mais três minutos para compensar a paralização por conta dos sinalizadores

45' TEREMOS SETE MINUTOS DE ACRÉSCIMO

44' O Atlético Goianiense toca a bola na intermediária do campo, mas não avança com perigo. O Corinthians administra o resultado do jogo que está se encaminhando para o final

42' CARTÃO AMARELO PARA IGOR

42' Falta para o Corinthians. Igor derruba Maycon

41' Clayton disputa dentro da área com Roger Carvalho. O zagueiro levou a melhor e desarmou o atacante

40' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS Sai Romero. Entra Clayton

39' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS Sai Jô. Entra Kazim

37' Clayson bate o escanteio e a bola sobra para Rodriguinho que tenta a finalização, mas não consegue acertar o gol. Na sobra Pablo tenta fazer o domínio e é desarmado pela zaga atleticana

35' PAROU O jogo está paralizado em um escanteio para o Corinthians por conta de sinalizadores acendidos pela torcida visitante. O árbitro aguarda a torcida apagar os artefatos para reiniciar a partida

33' PERDEEEEEEEEUUUU CLAYSON Jô da lindo passa para Clayson, que completamente sozinho parou no goleiro. O atacante teve a chance de escolher o canto em que ia bater, mas Felipe novamente fez um milagre aqui no Serra Dourada

31' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO GOIANIENSE Entra André Castro. Sai Eduardo

30' Jogada de Guilherme Arana, que ganha o escanteio para o Corinthians e chama a torcida para o jogo

29' QUASE GOL DO CORINTHIANS Falta para o Corinthians. Marcão derruba Romero. Maycon joga a bola na área e Pablo bate por cima do gol

28' Grande jogada individual de Clayson, que cruza para Jô. A defesa atleticana afasta o perigo

27' Falta de ataque do Atlético Goianiense. Cássio vai jogar a bola para o ataque

26' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS Será a estreia do atacante Clayson no time do Corinthians no lugar de Jadson

25' CARTÃO AMARELO PARA EDUARDO

23' Mais um escanteio para o Atlético Goianiense cobrar, e mais uma vez a defesa corinthiana afasta o perigo

21' Mais um cruzamento de Walter, e Fagner coloca para escanteio. O atacante está jogando mais aberto neste segundo tempo

20' O Atlético chega, mas Walter faz o cruzamento e Cássio sobe para fazer a defesa

19' Rodriguinho faz passe para Jadson, mas a bola foi muito longa. Bom ataque do Corinthians, que vai até aqui encontrando espaços na zaga do Atlético

17' QUE PERIGO Andrigo cobra infração do lado esquedo do ataque do Dragão e a bola passa muito perto do ângulo esquerdo do goleiro Cássio

16' Jadson faz a cobrança a meia altura e a bola passa ao lado esquerdo do goleiro Felipe sem muito perigo

16' FALTA PERIGOSA PARA O CORINTHIANS Rodriguinho arranca e Igor faz a falta. Tiro frontal muito próximo a área do Dragão

15' Cruzamento para a área do Corinthians, Junior Viçosa até chegou a finalizar, mas já estava marcado o impedimento

14' Romero ousado. O paraguaio viu o goleiro Felipe adiantado e tentou o chute antes do meio campo. Felipe fez a defesa sem grande dificuldade

11' Novamente o Corinthians no ataque. Jadson teve a oportunidade de marcar mas chutou fraco, sem trabalho para o goleiro Felipe fazer a defesa

11' Escanteio para o Corinthians, a bola sobra para Jô mas o atacante não conseguiu finalizar

09' GRANDE CHANCE DO ATLÉTICO GOIANIENSE Cruzamento do lado esquerdo e a bola passa muito perto da cabeça de Andrigo

05' Grande trama ofensiva do Corinthians, Jadson arrisca de fora da área e a bola passa por cima do travessão do goleiro Felipe

04' QUASE ROMERO! Finalização de fora da área do paraguaio e o goleiro Felipe faz grande defesa. Na cobrança do escanteio, Pablo cabeceia por cima do gol. Tiro de meta para o Atlético

01' O Atlético chega com perigo, finaliza duas vezes, mas mais uma vez a bola não passa nem da defesa corinthiana

01' APITA O ÁRBITRO! COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

00' SUBSTITUIÇÃO DUPLA NO ATLÉTICO GO. Sai Everaldo. Entra Junior Viçosa. Sai Luiz Fernando e entra Andrigo

Resumo do primeiro tempo: O Atlético Goianiense não consegue chegar na área corinthiana. O Goleiro Cássio ainda não trabalhou no jogo. O Corinthians segue a sua filosofia de jogo e se impõe no erro do adversário. Pelo lado esquerdo, com o lateral esquerdo Guilherme Arana sairam as melhores jogadas alvinegras. Jô perdeu uma oportunidade e na outra Rodriguinho marcou.

O Corinthians vai batendo o Atlético Goianiense por 1 a 0. O gol foi marcado por Rodriguinho, após boa troca de passes entre Arana e Romero. O lateral esquerdo fez mais uma assistência na temporada e o meia mais uma vez foi para as redes

46' APITA O ÁRBITRO. FIM DO PRIMEIRO TEMPO

45' Teremos um minuto de acréscimo

45' Em bola praticamente perdida, Romero pressiona o goleiro Felipe e ganha o lateral. A torcida vai a loucura e grita o nome do paraguaio

42' Falta dura de Igor em Romero acertando o rosto no paraguaio. O árbitro preferiu não mostrar o cartão amarelo

41' O Atlético tenta fazer jogadas ofensivas, mas falta qualidade para chegar até a meta de Cássio

O Atlético Goianiense está a seis jogos sem vencer. A última vitória foi contra o Goianésia, ainda pelo Campeonato Goiano

37' Falta para o Atlético. A bola vai na área e a defesa corinthiana consegue o corte

35' O Atlético chega com perigo. Cássio apenas olha e a bola vai para fora

34' Falta em Fagner. O Timão vai jogar a bola na área do goleiro Felipe

33' Boa jogada de ataque entre Arana e Romero. O Corinthians ganha o escanteio. Jadson na cobrança

30' Finalização de Jadson de fora da área e o goleiro Felipe faz a defesa

26' Grande tabela entre Romero e Guilherma Arana. Assistência precisa do lateral esquerdo e Rodriguinho, sempre ele, chega à frente para empurrar a bola para dentro do gol

26' GOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! RODRIGUINHO

24' Arrancada de Everaldo, que cruza na área para nínguem e fica fácil para o goleiro Cássio

23' Na meia lua, Jadson bate a meia altura e a bola toca na barreira

22' Falta perigosa para o Corinthians Boa triangulação de ataque e a bola toca na mão do zagueiro Ricardo Silva. Perigo para o goleiro Felipe.

20' O Atlético fez até aqui 7 faltas. O Corinthians ainda não cometeu infrações

18' Boa chegada do Corinthians. Cruzamento de Arana, mas Romero cabeceia para fora sem perigo para o goleiro Felipe

17' Defesa do Corinthians muito bem postada. O Atlético chega ao ataque mas não consegue passar da zaga corinthiana

13' PERDEEEUUUUU JÔ Cruzamento de Arana, e Jô teve a chance, mas o goleiro Felipe faz grande defesa. Essa foi a primeira grande chance do jogo

12' Falta para o Corinthians de média distância. Jadson vai para a cobrança e a defesa corta o perigo

11' Falta ofensiva de ataque do Atlético em Gabriel. O Atlético propõe mais o jogo aqui no estádio Serra Dourada

9' CÁSSIOOOOO Em posição irregular, Walter chegou a meta de Cássio, o goleiro fez grande defesa, mas o jogo já estava parado

7' Jogo bom até aqui. Os dois time com propostas ofensivas e poucas faltas até o momento

6' Cruzamento de Jadson, e o zagueiro Ricardo Silva afasta o perigo. Escanteio para o Timão

4' O Atlético mantém a bola na zona de ataque. Cássio não trabalhou até agora

3' Em descida pelo lado direito do ataque, o Atlético Goianiense ganha escanteio

2' UUUUUUH! Maycon bate de canhota e o goleiro Felipe faz grande defesa. Escanteio para o Timão

2' Corinthians chega ao ataque. Cruzamento de Arana e a defesa afasta

1' Cruzamento na área do Corinthians, Cássio sobe e faz a defesa.

0' APITA O ÁRBITRO. COMEÇA O JOGO!

Os times já estão em campo, daqui a pouco a bola rola aqui no estádio Serra Dourada.

Apesar de jogar em Goiânia, o Timão terá a sensação de estar em Itaquera. A maioria dos torcedores nas arquibancadas são corinthianos, e uma grande fila ainda existe do lado de fora em busca de ingressos.

Novidades do Atlético Goianiense: Walter será titular da equipe hoje. A comissão técnica afirmou que o jogador emagreceu e tem condições de atuar. Visualmente, o atacante está acima do peso, mas sempre se deu bem em jogos contra o Timão.

Novidades do Corinthians: O zagueiro Pablo tem um fibrose na coxa direita, mas está recuperado e volta a condição de titular da zaga corinthiana. Pedro Henrique continua na equipe para suprir a ausência de Balbuena. Clayson deve fazer a sua estreia com a camisa corinthiana, o técnico Fábio Carille declarou que deve utilizar o jogador no segundo tempo da partida.

O Corinthians aquece dentro do gramado, enquanto isso, a torcida começa a ocupar os espaços nas arquibancadas.

A arbitragem hoje será do Mato Grosso do Sul: Paulo Schleich Vollkopf apita, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Leandro dos Santos Ruberdo.

O time da casa também confirmou a escalação. O Dragão vem com: Felipe; Eduardo, Ricardo Silva, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Marcão e Igor; Everaldo, Jorginho e Luiz Fernando; Walter.

O Corinthians já está escalado: Cássio; Fagner, Pablo, P. Henrique, Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho; Romero e Jô.

As delegações de Corinthians e Atlético Goianiense já estão no estádio Serra Dourada. Daqui a pouco a bola rola aqui em Goiânia.

Boa tarde, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora contaremos tudo sobre Atlético GO x Corinthians ao vivo no Campeonato Brasileiro. Hoje às 16h na VAVEL.

No Campeonato Brasileiro de 2010, o Atlético Goianiense bateu o Corinthians no estádio do Pacaembu por 4 a 3. A derrota do alvinegro culminou com a demissão do técnico Adilson Batista. À partir daí, uma nova era se iniciava no Timão com o contratação do técnico Tite.

Destaque do Corinthians: Decisivo na temporada, o atacante Jô é o jogador mais perigoso do time de Fábio Carille ao lado do meia Rodriguinho. O camisa 7 já marcou oito vezes neste ano. Além de goleador, o centroavante mostra grande voluntarismo e ajuda na criação dos gols de seus companheiros.

Destaque do Atlético Goianiense: O atacante Walter é a figura mais conhecida no clube goiano. Diretoria, comissão técnica e torcida depositam no jogador a esperança de gols do Dragão.

O estádio Serra Dourada será o palco deste domingo para o duelo entre Atlético Goianiense e Corinthians.

A última partida entre Atlético-GO e Corinthians foi no dia 04 de novembro de 2012, pelo Campeonato Brasileiro, no estádio Boca do Jacaré, em Brasília. Na ocasião, o Corinthians venceu pelo placar de 2 a 0.

Na última rodada o Corinthians enfrentou o Vitória, no estádio Fonte Nova, e venceu por 1 a 0. Já o Atlético Goianiense recebeu o Flamengo no estádio Serra Dourada e perdeu pelo placar de 3 a 0.

Atualmente o Corinthians ocupa a sétima colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, conquistando quatro pontos. Já o Atlético Goianiense está na lanterna e ainda não somou nenhum ponto na competição.

O Corinthians terá o desfalque do zagueiro Balbuena, que sofreu uma lesão muscular no jogo contra o Vitória. Além do defensor, Vilson, Danilo, Giovanni Augusto e Léo Principe estão em recuperação e não serão opções para o técnico Fábio Carille

No Timão, a novidade fica por conta da possível estreia do atacante Clayson. O jogador foi regularizado junto à CBF, e deve fazer a sua estreia no estádio Serra Dourada.

Do lado do Dragão, o técnico Marcelo Cabo escalou o atacante Walter como titular no lugar de Junior Viçosa. Em comparação ao time que enfrentou o Flamengo na última rodada, a entrada do "gordinho artilheiro" é a única mudança do treinador.

O Timão quer se manter na busca pelo bolo da Libertadores, enquanto o time da casa quer os primeiros pontos na tabela.

Atlético-GO x Corinthians ao vivo. Até hoje são seis jogos no total, com três vitórias corinthianas, duas do Dragão e apenas um empate.

É a terceira rodada do Brasileirão-17 e um duelo jovem, com poucos confrontos no histórico.