Em jogo com polêmica e gol de bicicleta, Avaí e Flamengo empatam na Ressacada

Na tarde deste domingo (11), Avaí e Flamengo se enfrentaram no estádio da Ressacada e empataram por 1 a 1, com gols de Rômulo e Leandro Damião, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O destaque da partida fica por conta de pênalti marcado à favor do o Avaí, mas o juiz voltou à trás, cancelando a marcação.

Com o resultado, Avaí e Flamengo permanecem na parte de baixo da tabela do Brasileirão. Os catarinenses estão na 17º posição, abrindo a zona de rebaixamento com cinco pontos. Já a equipe rubro-negra permanece na 14ª com sete pontos.

Ambas equipes voltam à campo na próxima quarta-feira (14). O Avaí visita o Atlético-GO, às 19h30 e o Flamengo recebe a Ponte Preta, às 21h, no estreia do Estádio Ilha do Urubu. As duas partidas se iniciam no horário de Brasília.

Com primeiro tempo ruim, Avaí e Flamengo não saem do zero

Com 19 faltas cometidas ao total, primeiro tempo entre Avaí e Flamengo ficou marcado pelo marcado pela quantidade de faltas que acabou fazendo com que o jogo ficasse bastante amarrado e com poucas oportunidades.

Mesmo depois de ter perdido para o Atlético-MG na última rodada, os torcedores esperavam um Avaí mais confiante, pois mesmo com a derrota, o time apresentou um bom futebol, mas não foi isso que o aconteceu. A equipe catarinense só conseguia chegar próximo ao gol do Flamengo nas bolas paradas, mas oferecia pouco perigo à meta defendida pelo goleiro Thiago, mesmo tendo finalizado 8 vezes, o dobro do rival.

Com Muralha sendo barrado e Thiago sendo escalado em seu lugar, com Vinicius Junior começando a partida entre os titulares e pela primeira vez com Conca sendo relacionado para uma partida pela equipe rubro-negra, o Flamengo vinha pressionado pelos maus resultados no início do Campeonato Brasileiro também pouco criava durante a etapa inicial. Mesmo com mais posse de bola, o clube carioca finalizou apenas 4 vezes. O lance mais perigoso saiu logo no começo do jogo, aos 2 minutos, o Flamengo trocava passes no campo de ataque e conseguiu infiltração com Pará pela direita. Ele cruzou, e Maurício se antecipa a Leandro Damião que fechava na pequena área para finalizar.

Segundo tempo mais movimentado

No segundo tempo os times voltaram com postura. Já no primeiro minuto da segunda etapa, Vinicius Junior arriscou próximo a entrada da área e a bola passou próxima à trave defendida por Kozlisnk, contando com desvio. No escanteio cobrado por Mancuello, que entrou na vaga de Willian Arão, outro desvio da zaga do Avaí que quase faz o primeiro gol da partida. Porém, mesmo com uma leve pressão do Flamengo no início do segundo tempo, quem abriu o placar foi o Avaí.

Em seguida na primeira oportunidade de verdade que teve na partida, o Avaí abriu o placar após desatenção da defesa rubro-negra. Aos 10 minutos do segundo tempo, Rômulo recebeu um enfiada de bola e deixou Juan para trás, que tentou deixá-lo em impedimento.O atacante saiu na frente de Thiago e apenas tirou do goleiro para abrir o placar da partida.

Após ter sofrido gol, o Flamengo voltou para o ataque e logo fez o seu gol de empate. Depois de uma falta cobrada por Diego na intermediária, jogadores de Flamengo e Avaí brigam pela bola, ela acaba subindo e sobrando para Leandro Damião, que de bicicleta empatou a partida.

A polêmica

O lance ocorreu aos 34 minutos do segundo tempo. Em contra-ataque do Avaí, Diego Tavares, que entrou na partida no lugar de Willians, avançou e invadiu a área, acabou se enroscando com Éverton e caiu. O juiz da partida, Paulo Vollkopf marcou e jogadores do Flamengo reclamaram muito com ele e seus auxiliares. Depois de 2 minutos e 20 segundos com o jogo paralisado, o árbitro voltou atrás. E partir daí o protesto ficou por conta do time do Avaí - Marquinhos, que já havia sido substituído, acabou sendo expulso por reclamação.