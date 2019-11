Clemer é apresentado como técnico do Brasil de Pelotas e comanda primeiro treino

Depois de mais de cinco anos como treinador do Brasil de Pelotas, Rogério Zimmermann teve sua demissão anunciada na quinta-feira à tarde pela direção Xavante. Zimmermann estava no Brasil desde maio de 2012, seu trabalho tirou o Brasil de Pelotas da Divisão de Acesso estadual e o alçou à segunda divisão nacional. No Gauchão, conquistou duas vezes o título do Interior. Este ano, ultrapassou a marca de 400 jogos no comando do time, algo raro no cultura brasileira.

Divulgação / Grêmio Esportivo Brasil

Depois de anunciar a demissão de um símbolo histórico para a equipe de Pelotas, a cúpula Xavante agiu rápido e nesta sexta-feira apresentou Clemer como seu novo técnico, o ex-goleiro campeão do mundo pelo Inter assumirá seu terceiro clube profissional na carreira como técnico, antes disso Clemer dirigiu o Internacional em um período conturbado em 2013 e em 2016 comandou o Glória de Vacaria no Gauchão até ser demitido na metade da primeira fase.

Em sua chegada, Clemer, juntamente com o presidente Ricardo Fonseca, com o gerente executivo Armando Dessessards, os auxiliares José Leão e Rubens Cardoso, o preparador físico João Goulart e o preparador de goleiros Alex Lessa, conversou com a imprensa e destacou suas principais ideias: mobilização, confiança, trabalho firme e vontade de vencer.

”O pensamento é sempre botar o Brasil lá em cima da tabela. Sabemos da dificuldade, mas se estou aqui é porque acredito na equipe... Temos que trabalhar de acordo com as características dos jogadores. O tempo é curto, mas tentaremos tirar o melhor de cada um”.

Hoje mesmo Clemer já realizou seu primeiro treino com o grupo de jogadores do Brasil e esboçou uma equipe titular para enfrentar o Paysandu no Estádio Bento Freitas, a partida é um confronto direto na luta contra o Z4. Clemer conversou separadamente com Pitol, Eder Sciola, Teco, Breno, Itaqui, João Afonso, Wagner, Marcinho, Nem e Lincom.

Clemer conversa com o grupo de jogadores no treino desta sexta-feira. Foto: Divulgação / Brasil de Pelotas

Confira na íntegra o entrevista de Clemer sobre a equipe e o jogo de amanhã.