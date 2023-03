Brasil de Pelotas vence Ponte Preta e se classifica na Copa do Brasil

Na noite desta terça-feira (7), o Brasil de Pelotas, enfrentou a Ponte Preta, em jogo válido pela segunda fase da Copa Do Brasil, no estádio Bento Freitas, em Pelotas e venceu por 2 a 0.

A equipe do Brasil de Pelotas, com a sua torcida em peso embalando o time, conseguiu pressionar seu adversário logo no começo da partida, atitude que gerou-lhes um gol com apenas dois minutos no relógio. E com a partida a seu desfavor, a equipe da Ponte Preta teve de ir ao ataque, porém, correndo contra o tempo, a precisão foi o ponto fraco da equipe, tendo em vista que a equipe de campinas finalizou ao gol 27 vezes, e acertou apenas 7.

Após o intervalo os dois times voltaram a campo com possibilidade de sair classificado, porém, como no 1o tempo, o time do Brasil utilizou sua torcida a seu favor e foi ao ataque com agressividade, e aos 7 minutos do segundo tempo, o meio campista da equipe Xavante acertou um chute magnífico da entrada da área e ampliou o placar para os mandantes, e após a desvantagem de dois gols, a Ponte Preta tentou até o final do jogo, criando algumas oportunidades, mas sem sucesso, sai de campo sem gols a seu favor, e sem a classificação.

Com gol relâmpago, Pelotas sai na frente na primeira etapa.

O Brasil de Pelotas aproveitou o grande apoio que sua torcida estava fazendo, e foi ao ataque com agressividade, e com apenas 2 minutos de partida, após escanteio cobrado por Luiz Gustavo, o atacante Xavante, Marcio Jonatan completa para o gol, de cabeça, sem chance para o goleiro da macaca.

Após alguns minutos, a equipe da Ponte Preta entrou no jogo, e criou diversas chances de gol até o intervalo, mas mesmo conseguindo chegar a meta da equipe mandante, a bola não entrou, e a equipe da macaca foi ao intervalo com a desvantagem no placar.

Usando a sua torcida a seu favor, Xavante faz o segundo e fecha a conta.

A equipe de Pelotas, assim como no 1o tempo, voltou ao gramado com muita intensidade e disposto a liquidar a fatura, e fazendo pressão, com 7 minutos do segundo tempo, logo no primeiro ataque do time na segunda etapa, o volante Guilherme Nunes faz um cruzamento certeiro, que chega aos pés do meia Luiz Felipe, que na entrada da grande área, com maestria, finaliza colocado, ampliando o placar para o time da casa.

Após o gol tomado, a equipe campinense não conseguiu encaixar jogadas de efeito e viu sua classificação ir embora, diferentemente da equipe do Brasil de Pelotas, que após a classificação, viu sua torcida explodir de emoção com a importante vaga na próxima fase.

Faz o Pix, CBF!

Após a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, a equipe de Pelotas têm a receber da CBF 3,75 milhões de reais, como recompensa, que para a situação financeira do clube, é um recurso de extrema importância, e que pode vir a fazer toda a diferença no projeto esportivo do clube, tanto no presente, como no futuro.

Próximos Compromissos

O Brasil de pelotas, têm seu próximo compromisso no próximo sábado (14), em jogo válido pela 11a rodada do Campeonato Gaúcho, contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, ás 16h30

A equipe da Macaca, têm seu próximo compromisso também no próximo sábado (14), porém em jogo válido pela 15a rodada do Campeonato Paulista, série A2, no estádio Moisés Lucarelli, ás 15h.