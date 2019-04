Levir arruma defesa e faz Santos evoluir no Brasileiro

Após demissão de Dorival Júnior na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, Levir assumiu o Santos, mudou o jeito da equipe de jogar, e viu a equipe entrar em ascensão no Campeonato Brasileiro. No campeonato nacional, o Alvinegro perdeu apenas uma vez com o comando de Levir Culpi.

O atual treinador chegou na equipe e arrumou a defesa santista. Em quatro jogos com Dorival, o Peixe sofreu seis gols. E em dois jogos de Elano como interino, e dez jogos com Levir no comando, o Santos sofreu apenas quatro gols. Nos últimos 12 jogos, o Alvinegro tem a melhor defesa no campeonato, a frente até do líder Corinthians.

Desde que Levir Culpi assumiu o comando do Santos, o time paulista foi derrotado apenas uma vez, para o Sport, na Vila Belmiro. No comando de Levir, o Santos disputou dez jogos, obteve oito vitórias, três empates e apenas uma derrota. Perdeu mais que apenas o líder do campeonato, que não sofreu nenhuma derrota até o momento. Veja a classificação do campeonato nos últimos 12 jogos.

O Santos volta a entrar em campo no próximo domingo (30), em um confronto direto, contra o Grêmio, às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Com a vitória, o Santos pode assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.