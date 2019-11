Majestoso: relembre jogos que resultaram em Timão invicto contra São Paulo

O Campeonato Brasileiro 2017 encontra-se atualmente na sua vigésima quinta rodada, faltando apenas 13 jogos para o final da competição. O que já terminou, e terá um novo desfecho apenas em 2018, será o clássico Majestoso, protagonizado por Corinthians e São Paulo. Em mais um ano que se passou, o Timão demonstrou mais uma vez ampla superioridade diante do rival paulista, terminando o ano invicto em jogos entre as equipes.

Dentro da historia entre as duas equipes, é o Corinthians que detém grande vantagem sobre o rival no quadro geral de jogos disputados. Até hoje os times já se enfrentaram 333 vezes, com 125 vitórias do Timão, contra 102 do Tricolor, além de 106 empates. Se formos considerar apenas partidas pelo Brasileirão, o Corinthians também detém larga vantagem, triunfando em 21 jogos, empatando 24, e saindo como derrotado apenas 14 vezes. Relembre os Majestosos em 2017 que consolidaram a invencibilidade do alvinegro diante do clube do Morumbi.

Campeonato Paulista - Fase de Grupos

Em março deste ano, Corinthians e São Paulo se encontraram pela primeira vez na temporada em jogos oficiais. A partida que tinha mando do Tricolor foi disputada no estádio do Morumbi, e teve o placar final em 1 a 1. O respeito entre as equipes prevaleceu em boa parte do jogo, até o zagueiro Maicon subir de cabeça e abrir o placar após escanteio. Na comemoração, o atleta imitou uma galinha e provocou a equipe corinthiana, mas a alegria não durou muito tempo. Apenas 15 minutos depois, após cruzamento de Guilherme Arana, Jô subiu mais que a zaga são paulina e deixou a partida empatada.

Campeonato Paulista - 1º jogo da semifinal

Os dois times voltaram a se encontrar nas semifinais da competição estadual, e o primeiro jogo foi justamente no Morumbi, palco do duelo anterior. Desta vez, em um jogo marcado pela atitude de fairplay do zagueiro Rodrigo Caio, o Timão bateu o rival por 2 a 0, e levou larga vantagem para decidir a vaga para a final em Itaquera. O primeiro gol do jogo foi marcado pelo artilheiro Jô, após lindo passe do meia Rodriguinho, que em tarde inspirada, além da assistência, marcou o segundo gol após um lindo chute rasteiro de fora da área.

Campeonato Paulista - 2º jogo da semifinal

O jogo de volta valia a vaga para a grande final do Paulistão. Em um jogo movimento, principalmente pelas investidas ofensivas do São Paulo, o Corinthians se classificou após a partida terminar em 1 a 1. O clube alvinegro entrou em campo com o regulamento de baixo do braço, e conduziu a jogo da forma que gosta, aproveitando os contra-ataques. O placar foi inaugurado com gol do atacante Jô, sempre ele, após cobrança de falta de Jadson. No fim da partida, enquanto a torcida corinthiana entoava nas arquibancadas gritos de "olé", Pratto se aproveitou do cochilo da zaga alvinegra e empatou a partida, porém sem alterar a história da classificação.

Campeonato Brasileiro - Primeiro turno

Pelo campeonato nacional, o Corinthians recebeu o Tricolor em sua casa, e apostava antes do jogo no retrospecto positivo que tinha contra o rival em Itaquera. O clube do Morumbi nunca venceu uma partida jogando na Arena Corinthians. Em um grande jogo, mais uma vitória do Timão, desta vez pelo placar de 3 a 2. A rede balançou pela primeira vez pelo paraguiaio Angel Romero, após belo passe de Marquinhos Gabriel. De cabeça, e em posição irregular, Gilberto empatou a partida para os são paulinos. O volante Gabriel, após rebote de Renan Ribeiro colocou o Timão na frente do placar novamente, que foi ampliado por Jadson após cobrança de penalidade. O São Paulo esboçou uma reação no fim do jogo com gol do atacante Wellington Nem, mas saiu derrotado naquela tarde de domingo.

Campeonato Brasileiro - Segundo turno

O duelo mais recente entre as equipes aconteceu no último domingo (26), e mais um empate em 1 a 1 para a conta. Em um jogo marcado pelas situações e interesses distintos de cada equipe, a partida teve um grande número de polêmicas e reclamações por parte dos atletas são paulinos a arbitragem. O placar foi aberto pelo volante Petros, após um belo chute de dentro da área. O Corinthians ganhou fôlego em um momento em que o jogo já se encaminhava para o final, e quando Carille viu que a equipe rival havia recuado. Após linda jogada de Rodriguinho, que aplicou um drible épico em Júnior Tavares, o meia atacante Clayson ficou com o rebote, e em um belo chute estufou as redes do goleiro Sidão.

No ano de 2018, Corinthians e São Paulo terão novamente a chance de protagonizar grandes jogos. O Timão afim de aumentar o número de partidas ganhas contra o rival, e o São Paulo querendo começar a diminuir a grande vantagem alvinegra. O Tricolor do Morumbi terá também a chance de finalmente tentar vencer em Itaquera, e de retomar o controle do Morumbi, que é a casa são paulina, mas abriga mais vitórias corinthianas.