Resultado Barcelona x Grêmio na Copa Libertadores da América 2017 (0-3)

Ficamos por aqui com a transmissão, obrigado a todos que acompanharam Barcelona x Grêmio ao vivo minuto a minuto pela VAVEL Live! Siga acompanhando diversos esportes pela VAVEL e um ótimo fim de noite!

O confronto que decide a classificação será na próxima quarta-feira(01), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre,

Com a vitória, o tricolor gaúcho pode perder por até três gols de diferença que assim mesmo avança para a final da Copa Libetadores da América!

49' APITA O JUIZ! FIM DE JOGO NO EQUADOR!

45' Teremos 4 minutos de acréscimos nessa etapa complementar.

43' PRA FORA! Cícero ficou de frente pro gol, chutou mas a bola foi muito acima da meta.

42' Sem ameaça! Atacante do time da caa cabeceia sem perigo para fora.

36' Alteração no Grêmio: Sai Lucas Barrios para a entrada de Cícero.

33' Pra fora! Ramiro chuta com perigo mas a bola sai a esquerda de Banguera.

32' Perdeu a oportunidade! Em contra-ataque, Luan recebe livre e arrisca o chute que sai por cima.

32' Alteração no Grêmio: ENtra Michel para a saída de Jailson.

21' Alteração no Barcelona: Entra Erick Castillo para a saída de Ariel.

21' Por cima do Gol! Velasco arrisca o chute que sai muito acima do gol.

19' Direto pra fora! Léo Moura cruza para Lucas Barrios, que desvia mas a bola vai direto pra fora.

18' Cartão amarelo para Beder Caicedo.

14' Com perigo! Diaz recebe sozinho na área mas chute pra fora.

14' Alteração no Grêmio: Sai Edilson para a entrada de Léo Moura.

06' Depois de grande jogada de Edilson, Luan recebe livre na área e conclui pro fundo das redes de Banguera.

06' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! LUAN FAZ O SEGUNDO DELE NO JOGO!

03' MILAGRE DE MARCELO GROHE! Ariel fica livre dentro da pequena área, finaliza dentro da pequena área e Grohe faz um milagre no Equador!

00' Defende Marcelo Grohe! Livre de marcação o jogador do Barcelona finaliza para grande defesa de Grohe.

00' Apita o juiz! Recomeça o jogo nesse segundo tempo.

Alterações no Barcelona: entram Ayovy e Marcos Caicedo para a saída de Vera e Esterilla.

As equipes retornam para a disputa da segunda etapa.

Com a vitória, o Grêmio pode perder or até 1 gol de diferença na Arena que ainda assim avança de fase na Copa Libertadores.

47' APITA O JUIZ! Fim de jogo nessa primeira etapa.

42' Cartão amarelo para Lucas Barrios.

20' Em linda cobrança de falta, Edilson amplia para 2 a vantagem do tricolor gaúcho na partida!

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! EDILSON DE FALTA AMPLIA O MARCADOR!

18' Marcelo Grohe fica com ela! Depois de cobrança de falta direta para o gol, o goleiro gremista fez a defesa de forma tranquila.

17' Afassta a defesa! Edilson tira para linha de fundo após cruzamento para a área.

15' Sem grande risco! Fernandinho chuta de fora da area, sem força para a defesa de Banguera.

07' Após boa jogada de Cortez, Luan recebe na área e chuta, a bola desvia e encobre o goleiro advsersáio para colocar o time gaúcho em vantagem!

07' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! LUAN ABRE O PLACAR PARA O TRICOLOR GAÚCHO!

01' Defende Banguera! Jailson arrisca o chute de fora da área o goleiro faz a defesa.

00' Com perigo! Ariel recebe com certa liberdade na área gremista, finaliza mas a bola vai direto pra linha de fundo!

00' APITA O JUIZ! Rola a bola para o jogo!

Muitos fogos de artifício no estádio Isidro Romero Carbo, grande atmosfera para a decisão.

As equipes voltam ao gramado para a execução do hino nacional.

AQUECIMENTO ENCERRADO! As equipes retornam aos vestiários para a corrente final antes do início da partida.

A novidade por parte do Grêmio é a presença de Jailson. O técnico Renato Portaluppi optou por manter o volante devido ao seu melhor condicionamento físico em relação a Michel, que volta de para depoois de cirurgia no joelho.

Barcelona confirmado: Banguera; Velasco, Luis Caicedo, Arreaga e Pineida; Minda, Oyola; Esterilla, Damián Diaz e Vera; Ariel Nahuelpán

Grêmio confirmado: Marcelo Grohe; Edilson, Geromel, Kannemann e Cortez; Jailson, Arthur; Ramiro, Luan e Fernandinho; Lucas Barrios

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Barcelona-EQU x Grêmio ao vivo, valendo pela Copa Libertadores da América 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Logo mais vamos confirmar a escalação das duas equipes.

O histórico do confronto Barcelona-EQU x Grêmio tem vantagem tricolor. Após duas partidas disputadas entre as duas equipes, o Grêmio venceu duas vezes, marcando 3 gols. A disputa foi pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2012.

A equipe de arbitragem delegada para o confronto entre Barcelona-EQU x Grêmio terá Néstor Pitana como juiz da partida, auxiliado por Hernan Maidana e Juan Pablo Belatti (trio argentino). como seus auxiliares.

A confirmação da escalação dos times que virão à campo ocorrerá uma hora antes da partida.

De tal forma, a equipe titular do Barcelona que virá a campo deve ser: Banguera; Velasco, Aimar (Luis Caicedo), Arreaga e Pineida; Minda, Oyola; Esterilla, Damián Diaz e Vera; Ariel Nahuelpán.

Já o Barcelona-EQU vem em um dos maiores momentos de instabilidade vividos na temporada. Sem vencer a oito jogos e estando apenas na nona colocação do Campeonato nacional, o time equatoriano coloca todas suas fichas na competição intercontinental. O técnico do time não poderá contar com atacante Jonatan Álvez e o volante Gabriel Marques, que cumprirão suspensão automática depois de serem expulsos diante do Santo, na Vila Belmiro.

Assim, a equipe titular do Grêmio que virá a campo deve ser: Marcelo Grohe; Edilson, Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Arthur; Ramiro, Luan e Fernandinho; Lucas Barrios.

Depois de meses sem poder contar com todos seus principais jogadores, o Grêmio virá a campo na noite desta quarta-feira(25), com força máxima em seu time titular. Com os retornos de Luan e Michel, o técnico Renato Portaluppi terá o considerado time ideal dos que poderão jogar a competição. Além disso, depois da derrota pelo placar de 3 a 1 sofrida em casa diante do Palmeiras, o time gaúcho caiu para quarta colocação na tabela de classificação e dificultou ainda mais qualquer possibilidade de conquista do título do Campeonato Brasileiro.