Grêmio cala Monumental, constrói ótima vantagem sobre Barcelona e se aproxima de final

O Estádio Monumental em Guayaquil emudeceu. O gigantesco palco esportivo repleto de amarelo baixou a guarda, entristeceu. A minoria tricolor vibrou como há muito tempo não vibrava, fez do palco equatoriano seu palco de comemoração. E toda festa está liberada após o ocorrido no fim da noite desta quarta-feira (25). O Grêmio calou o Equador e superou perfeitamente o Barcelona por 3 a 0. Luan (duas vezes) e Edílson garantiram o triunfo brasileiro.

Com o resultado, o Imortal Tricolor pode até ser derrotado por dois gols de vantagem que volta a disputar a final da Taça Libertadores da América após uma década. Por sua vez, os equatorianos precisam golear em Porto Alegre para chegarem à decisão depois de 19 anos. O segundo e decisivo confronto acontece na Arena do Grêmio, na próxima quarta-feira (1º), às 21h45. Todos os ingressos para o jogo foram vendidos de maneira antecipada em pouquíssimas horas.

Foto: Franklin Jacome|LatinContent WO|Getty Images

Vantagem construída desde o início

A atmosfera do Monumental poderia até ameaçar. O primeiro lance também, quando Ariel bateu de primeira, mas isolou. Mas foi esse o único momento de susto. O Grêmio respondeu e começou a dar aula de como aproveitar as oportunidades quando se joga longe de seus domínios. Na primeira chance, Luan chutou rasteiro e Banguera espalmou. Aos sete minutos, a defesa nada pôde fazer. Bruno Cortez fez jogada pela esquerda, passou por Velasco e rolou para Luan, que chutou rasteiro. A pelota desviou na defesa e o placar foi aberto.

A marcação tricolor começou a prevalecer e anular qualquer tentativa dos donos da casa, que esboçaram uma reação em meio ao abatimento. Aos poucos, o Grêmio começava a aproveitar o jogo e buscar ampliar a vantagem aberta minutos antes no momento certo. Aconteceu exatamente assim. Aos 20 minutos, Edílson cobrou falta do lado esquerdo da intermediária com seu tradicional chute forte e a redonda foi no canto. Banguera apenas olhou a bola entrar e o marcador alterar para 2 a 0.

O Barcelona passou a entrar no desespero. A torcida passou a sentir a angústia. Jogador de referência no ataque, Ariel Nahuelpán mostrou o mesmo insucesso apresentado no Internacional no ano passado. Os equatorianos sentiam os três desfalques do time titular e não conseguiam ter forças. Buscava assustar, mas as finalizações eram ruins. O camisa 9 tentava jogadas individuais, trombava com Pedro Geromel e Kannemann, mas nada conseguia.

Foto: Rodrigo Buendia|AFP|Getty Images

Luan sacramenta triunfo espetacular

O técnico Guillermo Almada promoveu duas modificações para renovar o setor ofensivo e intensificar a reversão do quadro favorável ao adversário. A princípio, parecia que o Barcelona iria pressionar e o Grêmio sofreria. No primeiro minuto, Marcos Caicedo fez jogada pela esquerda e tocou para Damián Díaz. O meia tentou fazer bonito, mas Grohe segurou.

Se os brasileiros conseguiram a vantagem ampla, deve-se também ao seu arqueiro. Na segunda jogada de ataque do Barcelona, Damián Díaz acionou Ariel Nahuelpán dentro da área e Marcelo Grohe fez defesa com o braço. A intervenção não pode ser adjetivada graças à plasticidade do lance. A resposta foi a melhor possível. Aos seis minutos, Luan tocou para Edílson. O lateral avançou pela direita, cruzou e o camisa 7 estava lá para marcar seu segundo tento no jogo, o terceiro do Grêmio.

Os jogadores gaúchos poderiam ficar presos no campo de defesa, prontos para segurarem o ímpeto do adversário e administrar a larga vantagem. Mas aconteceu o contrário. Parecia que o Monumental era a Arena. O Grêmio deu uma aula de futebol e mostrou que é possível jogar bem fora de casa nesta Libertadores da América. Na reta final, a defesa equatoriana ficou mais exposta e por pouco a vitória não foi convertida em goleada. Depois de boa jogada na direita por Léo Moura, Luan tentou acertar o ângulo, mas caprichosamente a bola saiu.

O baile seguiu ao som da música gaúcha. O Grêmio envolveu o Barcelona. Os equatorianos olhavam e não tocavam na bola. Depois de um minuto com a bola nos pés, os mandantes conseguiram ter a posse da pelota com um corte do zagueiro Luis Caicedo. Aos 43 minutos, Cícero recebeu de na entrada da área e chutou forte, mas a bola foi por cima da meta. Não importava naquele momento os erros. A vitória foi maiúscula, uma aula. O Grêmio está mais próximo da final da Taça Libertadores da América. Que venha a segunda semifinal.