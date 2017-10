Barcelona x Grêmio AO VIVO online na Copa Libertadores 2017 (0-0)

Barcelona confirmado: Banguera; Velasco, Aimar, Arreaga e Pineida; Minda, Oyola; Esterilla, Damián Diaz e Vera; Ariel Nahuelpán

Grêmio confirmado: Marcelo Grohe; Edilson, Geromel, Kannemann e Cortez; Jailson, Arthur; Ramiro, Luan e Fernandinho; Lucas Barrios

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Barcelona-EQU x Grêmio ao vivo, valendo pela Copa Libertadores da América 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Logo mais vamos confirmar a escalação das duas equipes.

O histórico do confronto Barcelona-EQU x Grêmio tem vantagem tricolor. Após duas partidas disputadas entre as duas equipes, o Grêmio venceu duas vezes, marcando 3 gols. A disputa foi pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2012.

A equipe de arbitragem delegada para o confronto entre Barcelona-EQU x Grêmio terá Néstor Pitana como juiz da partida, auxiliado por Hernan Maidana e Juan Pablo Belatti (trio argentino). como seus auxiliares.

A confirmação da escalação dos times que virão à campo ocorrerá uma hora antes da partida.

De tal forma, a equipe titular do Barcelona que virá a campo deve ser: Banguera; Velasco, Aimar (Luis Caicedo), Arreaga e Pineida; Minda, Oyola; Esterilla, Damián Diaz e Vera; Ariel Nahuelpán.

Já o Barcelona-EQU vem em um dos maiores momentos de instabilidade vividos na temporada. Sem vencer a oito jogos e estando apenas na nona colocação do Campeonato nacional, o time equatoriano coloca todas suas fichas na competição intercontinental. O técnico do time não poderá contar com atacante Jonatan Álvez e o volante Gabriel Marques, que cumprirão suspensão automática depois de serem expulsos diante do Santo, na Vila Belmiro.

Assim, a equipe titular do Grêmio que virá a campo deve ser: Marcelo Grohe; Edilson, Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Arthur; Ramiro, Luan e Fernandinho; Lucas Barrios.

Depois de meses sem poder contar com todos seus principais jogadores, o Grêmio virá a campo na noite desta quarta-feira(25), com força máxima em seu time titular. Com os retornos de Luan e Michel, o técnico Renato Portaluppi terá o considerado time ideal dos que poderão jogar a competição. Além disso, depois da derrota pelo placar de 3 a 1 sofrida em casa diante do Palmeiras, o time gaúcho caiu para quarta colocação na tabela de classificação e dificultou ainda mais qualquer possibilidade de conquista do título do Campeonato Brasileiro.