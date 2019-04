Everton faz dois para Grêmio virar, mas freia pedidos de titularidade: "Conquistar meu espaço"

Everton foi o destaque da vitória gremista sobre o Flamengo. Ingresso no segundo tempo, o Grêmio conseguiu a virada através de dois gols dele. Everton Ribeiro abriu o placar para o Fla, mas o Cebolinha fez dois e botou o Tricolor em vantagem. O atacante peruano Beto da Silva, também ingresso na etapa final, deixou Luan à vontade para fechar o placar em 3 a 1 na Arena. Mas não teve jeito, o atleta mais procurado na saída de campo era Everton, autor agora de 11 gols na temporada 2017.

"Fui feliz. Contra a Chapecoense também tive esse momento, aconteceu assim. Importante entrar focado", disse o atacante cearense. Everton fez três gols quando enfrentou a Chapecoense no primeiro turno, na Arena Condá, em vitória gremista por 6 a 3. Ele disputa a artilharia do Grêmio no Campeonato Brasileiro mesmo não estando na equipe considerada titular. Fernandinho e Everton estão com oito gols no Brasileirão.

Sobre a possibilidade de entrar entre os 11 iniciais após mais uma boa atuação, Everton minimizou os pedidos de titularidade, que brotaram aos montes nas redes sociais pela torcida e também nos microfones e textos da imprensa. "Temos que ter calma, né? O grupo está bem fechado. Quem vem entrando vem focado. Como eu falei, é conquistar meu espaço e o professor vai escolher", avaliou.

Próximo compromisso do Grêmio é fora de casa diante da Ponte Preta, na quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília) no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A Macaca está desesperada na luta contra o rebaixamento e o Tricolor agora está mais acomodado dentro do G-4, querendo garantir sua vaga à próxima Copa Libertadores também através dos pontos corridos do Brasileirão. O Grêmio assumiu o terceiro lugar com 54 na pontuação.