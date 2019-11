Palmeiras anuncia contratação de lateral Diogo Barbosa, destaque do Cruzeiro

Na tarde desta sexta-feira (17), o Palmeiras oficializou a contratação de Diogo Barbosa para 2018, lateral-esquerdo que jogava no Cruzeiro. O jogador se apresentará na Academia do Palmeiras na próxima semana, quando fará exames médicos e assinará contrato com a nova equipe.

Os valores da negociação não foram divulgados pelo clube, mas informações apuradas pela VAVEL Brasil afirmam que o Verdão pagou € 6 milhões (R$ 23,4 milhões) pelo jogador, sendo que somente 25% dessa quantia seria destinada para a Raposa.

O anúncio foi feito pelas redes sociais do Palmeiras, com direito a um vídeo gravado por Diogo Barbosa. Nele, o lateral manda um recado para a torcida palestrina e confirma ser reforço do time paulista. Veja:

"Alô, família Palmeiras. Aqui é o Diogo Barbosa, estou fazendo este vídeo para confirmar que vamos estar juntos a partir de 2018 e para poder dizer que estou muito feliz com a oportunidade. Vamos todos juntos em busca de grandes conquistas. Um abraço. Avanti Palestra."

A lateral-esquerda era um setor que preocupava o Verdão, visto que Egídio não deve permanecer no clube e Zé Roberto se aposentará no fim do ano. Nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, quem tem jogado na posição é Michel Bastos.

Diogo Barbosa foi campeão da Copa do Brasil desta temporada, ganhando destaque usando a camisa do Cruzeiro. Foram 59 jogos e dois gols marcados pela Raposa.

