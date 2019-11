Torcedores de organizadas do Botafogo invadem Estádio Nilton Santos; CEP condena ação

Na manhã deste sábado (18), torcedores de organizadas invadiram o Estádio Nilton Santos. O grupo chegou aos arredores do estádio por volta de 10h30 para protestar e conseguiu acesso aos gramados após arrombar um portão.

O treino do Botafogo estava inicialmente marcado para as 11h, mas foi cancelado após a invasão. Os jogadores alvinegros, que estavam no vestiário, ficaram por lá até que os torcedores já tivessem deixado o estádio completamente. A comissão técnica também não teve nenhum contato com os invasores.

O Botafogo não pôde realizar o treino programado para esta manhã, véspera do jogo com o São Paulo, por conta da invasão de cerca de 50 torcedores que arrombaram o portão do estádio Nilton Santos. Os mesmos não tiveram contato com nenhum atleta e integrantes da comissão técnica.

Os membros de organizadas se dividiram em dois grupos, que entraram pelos setores Norte e Oeste do Nilton Santos, posteriormente se reunindo no portão. Depois da invasão, os torcedores se dirigiram ao gramado do estádio.

Acionada pelo Glorioso, a Polícia Militar chegou rapidamente ao Nilton Santos. Vice de estádios do Botafogo, Anderson Simões foi ao gramado acompanhado por policiais para conversar com o grupo.

O Botafogo viaja ainda neste sábado para a capital paulista. Neste domingo (19), às 17h, o Glorioso encara o São Paulo no Morumbi.

Presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira condena invasão ao Nilton Santos

Em entrevista ao site GloboEsporte.com, Carlos Eduardo Pereira condenou a invasão ao estádio neste sábado. Para o presidente do Botafogo, o clube vive momento em que necessita do apoio do torcedor mais do que nunca.

"Nesse momento em que o Botafogo está precisando de união, os jogadores de apoio, vem esse grupo de ditos torcedores para invadir o estádio a troco do quê? De absolutamente nada. Ameaça de causar dano ao patrimônio do clube e se achando melhores do que outros torcedores. É lamentável esse tipo de postura. A gente só pode condenar qualquer tipo de violência. A informação que tive é que eles não tiveram contato com os jogadores e já foram retirados", afirmou o presidente.

Vale lembrar que, na última sexta (17), torcedores já tinham feito outro protesto na entrada do Nilton Santos. Uma faixa estendida trazia os dizeres "Libertadores é obrigação"; Bruno Silva, envolvido em polêmica após gesto à torcida, foi um dos principais alvos dos torcedores.