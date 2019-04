Fim de uma era: Tencati deixa o Londrina após seis anos

O ciclo de Cláudio Tencati no comando técnico do Londrina chegou ao fim. Depois de seis anos e cinco meses, o treinador paranaense seguirá novos rumos. O anúncio oficial da saída será feito nesta quinta-feira (23), no CT da SM Sports. A decisão foi acertada de forma amigável entre o técnico e dirigentes do clube. O pentacampeão mundial Ricardinho deve ser confirmado como o substituto.

Tencati é o mais longevo treinador das quatro divisões do Campeonato Brasileiro. No Londrina desde abril de 2011, conquistou a Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense, o próprio estadual, em 2014 - encerrando um jejum de 22 anos do clube -, além dos títulos de campeão do interior paranaense em quatro oportunidades: 2013, 2015, 2016 e 2017. A nível nacional, comandou o time alviceleste nos acessos da Série D para a C, em 2014, e da C para a B, em 2015, e nesta temporada foi campeão invicto da Copa da Primeira Liga.

Neste período, Tencati conduziu o Londrina em 269 partidas, com o seguinte retrospecto: 131 vitórias, 72 empates e 66 derrotas, com aproveitamento de 57,6%. O treinador vai comandar o Londrina diante do Vila Nova, no próximo sábado (25), em Goiânia, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com passagens pelo Paraná, Ceará, Avaí, Santa Cruz, Portuguesa-SP e Tupi-MG, o pentacampeão mundial Ricardinho, segundo a imprensa local, será o novo treinador do Tubarão. Há expectativa, inclusive, de que o novo comandante seja apresentado nesta quinta (23), na mesma coletiva em que Tencati anunciará oficialmente a saída.