D'Alessandro entra em acordo com Internacional e renova por dois anos

O meia argentino Andrés D’alessandro, de 36 anos, assinou um novo contrato com o Internacional até dezembro de 2019. Na manhã desta sexta-feira (15), o capitão colorado reuniu-se com o presidente Colorado, Marcelo Medeiros, e o vice-presidente de futebol, Roberto Melo, para selar o acordo de mais duas temporadas. D'Alessandro voltou ao Brasil para a realização do evento Lance de Craque, no qual é o padrinho.

O novo vínculo foi efetuado pelo fato de o acordo entre as partes encerrar em 31 de dezembro. A ideia de renovação por dois anos foi de D’alessandro, já que em outra oportunidade, o Inter teria oferecido o vínculo de mais uma temporada ao meia. Outro fator para a renovação foi o bom desempenho do argentino em campo nesta temporada. Em 2017, foram 52 jogos, oito gols e 16 assistências. Com esta renovação mais extensa, tudo indica que D’ale encerre sua carreia no Colorado.

Contratado em julho de 2008, D’alessandro vai para sua décima temporada com a camisa vermelha. Mesmo tendo passado o ano de 2016 emprestado para o River Plate, D’alessandro diz que em nenhum momento se sentiu fora do clube.

Além disso, comentou que a transferência se deu por vontade dele e do Inter, e concluiu: “Era importante chegar a algo bom para os dois [ele e o Inter] e continuar com essa relação de carinho. Vou fazer 11 anos no clube e isso é muito importante, é quase metade da minha carreira”, finalizou o gringo durante a transmissão ao vivo, realizada através das mídias socais do Internacional.

Marcelo Medeiros comemorou pelo Twitter o acordo entre as partes: