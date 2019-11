Apresentado no Vasco, Thiago Galhardo fala sobre sua estreia: "Está nas mãos do professor"

Com o ano repleto de competições, incluindo a disputa pela Libertadores, o Vasco da Gama acertou a contratação do terceiro reforço: Thiago Galhardo. Com os exames realizados na semana passada, o atleta participou do treino desta manhã de sexta-feira (05), no Centro de Treinamento Vargem Grande.

Em entrevista ao site oficial do clube, o meio-campo comentou sobre o sentimento de voltar ao Rio de Janeiro, onde foi revelado pelo Bangu, e ter o apoio da família na nova jornada.

"Fui muito bem recebido por todos. Não imaginava voltar ao Brasil, ao Rio de Janeiro. Mas, depois do contato do Vasco, não pensei duas vezes em voltar para casa, poder ficar ao lado da minha família. Volto mais maduro, mais pronto para ajudar. A questão da Libertadores chamou muito a minha atenção. É uma competição que eu nunca joguei, que tem uma importância enorme neste ano. Agradeço a recepção da diretoria, da comissão e dos meus companheiros e prometo empenho para dar o meu melhor em campo", disse.

Com a estreia do Campeonato Carioca chegando, contra o Bangu, no dia 18, em São Januário, o atleta comentou que se sente pronto para jogar, e exalta a qualidade dos jovens jogadores do elenco.

"Estou bem, realizando todos os trabalhos e tenho tudo para estar à disposição para a estreia no dia 18, contra o Bangu. Está nas mãos do professor Zé Ricardo. Vamos trabalhar e continuar fazendo o nosso melhor. Conheço os atletas, sei que todos têm muita qualidade. Os meninos que subiram qualificaram bastante, acompanhei o final da temporada, mesmo lá do Japão. Temos que trabalhar, vai ter uma briga sadia. Todos vão querer jogar, comigo não vai ser diferente. Espero que eu possa fazer o meu melhor e que esse melhor possa ajudar o time a sair sempre vitorioso, o que é o mais importante", completou.

Pelo canal do clube no Youtube, Thiago Galhardo mandou um recado para a torcida. Confira!