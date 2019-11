Resultado Botafogo x Portuguesa-RJ pela Taça Guanabara 2018 (2-2)

Encerramos aqui a transmissão AO VIVO de Botafogo e Portuguesa pelo Campeonato Carioca de 2018. Obrigado torcedor que ficou conosco!

RESUMÃO!



Primeiro tempo: O primeiro tempo foi totalmente dominado pela equipe da Portuguesa. Apesar dos espaços, o Botafogo não conseguia criar e acabou tomando o gol de Sassá aos 9 minutos da primeira etapa. O sistema defensivo da equipe de Felipe Conceição não funcionava taticamente nem nas bolas paradas. Luiz Fernando e Pimpão ficaram apagados boa parte do primeiro tempo. O segundo gol da Lusa veio numa falha do ídolo Jefferson: Sassá, de novo, arriscou, a bola fez a curva e Jefferson falhou. Na saída de campo, muitas vaias para a equipe alvinegra.



Segundo tempo: Não é possível dizer o que houve no vestiário, mas o Botafogo voltou com outra postura para o segundo tempo. A equipe alvinegra conseguiu chegar mais à área da Portuguesa, mas ainda faltava achar espaços para a finalização. A Portuguesa, por outro lado, não deu trabalho para o goleiro Jefferson. O gol de empate veio de pênalti cobrado por Brenner. O Botafogo aproveitou a última metade da partida para pressionar a Portuguesa com jogadas aéreas e conseguiu arrancar o empate no último lance do jogo, com Marcos Vinícius após cobrança de escanteio.

Alguns torcedores vaiaram e outros aplaudiram o time no final do jogo.

TERMINA A PARTIDA! Botafogo 2 x 2 Portuguesa-RJ

João Paulo cobra escanteio, Brenner cabeceia para o meio e Marcos Vinícius bate de primeira para empatar. Segue Botafogo 2 x 2 Portuguesa-RJ

MARCOS VINICIUS EMPATA NO ÚLTIMO LANCE DO JOGO!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGOOOOOOOOOOOOOO!

Chegamos aos 45 minutos do segundo tempo. Segue Botafogo 1 x 2 Portuguesa-RJ

+4! Juizão sinaliza 4 minutos de acréscimo

40' 2T Nem a Portuguesa, nem o Botafogo podem mais fazer substituições na partida

SUBSTITUIÇÕES NA EQUIPE DO BOTAFOGO! Entram Lucas Campos e Rodrigo Lindoso no lugar de Luiz Fernando e Matheus Fernandes

36' 2T Arnaldo faz bela jogada e cruza, Marcão tira e a bola vai na cabeça de Brenner, mas acaba saindo pela linha de fundo. Botafogo 1 x 2 Portuguesa-RJ

35' 2T Matheus Fernandes arrisca de fora da área e a bola vai à direita do gol. Botafogo 1 x 2 Portuguesa-RJ

SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPE DA PORTUGUESA! Manteiga entra no lugar de Romarinho

AMARELO PARA OS DOIS! O árbitro adverte João Paulo e Jhonnatan por confusão em campo.

CONFUSÃO NO CAMPO! João Paulo e Jhonnatan se estranham em campo.

SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPE DO PORTUGUESA! Entra Phillip no lugar de Maicon Assis

30' 2T João Paulo cobra falta, mas manda na barreira. A chance era boa! Botafogo 1 x 2 Portuguesa-RJ

29' 2T Falta perigosa para o Botafogo na meia lua! Botafogo 1 x 2 Portuguesa-RJ

28' 2T Botafogo faz um jogo muito melhor no segundo tempo. Consegue chegar com mais facilidade à área da Lusa. Botafogo 1 x 2 Portuguesa-RJ

É PARA O OUTRO LADO! Quase Jhonnatan faz contra ao tentar cortar o cruzamento. Botafogo 1 x 2 Portuguesa-RJ

25' 2T Torcida alvinegra vaia muito o jogador Rodrigo Pimpão e aplaude a entrada de Ezequiel. Botafogo 1 x 2 Portuguesa-RJ

SUBSTITUIÇÕES NA EQUIPE DO BOTAFOGO! Entram Marcos Vinicius e Ezequiel no lugar de Valencia e Rodrigo Pimpão

23' 2T Botafogo 1 x 2 Portuguesa-RJ

AMARELOU! Cássio recebe cartão amarelo por falta em Luiz Fernando

Volta a rolar a bola no Nilton Santos!

20' 2T Parada técnica para os jogadores se hidratarem

17' 2T SUBSTITUIÇÕES NA EQUIPE DA PORTUGUESA! Sai Muniz e Sassá para a entrada de Abuda e Rayllan

16' 2T MILTOOOOOOON RAPHAEEEEEEEEEEEL! Luis Fernando escora de cabeça para baixo, a bola quica e o goleirão da Portuguesa faz linda defesa. Escanteio para o Botafogo! Botafogo 1 x 2 Portuguesa-RJ

IMPEDIDO! Pimpão cruza na área, Brenner chega de carrinho e Milton Raphael faz boa defesa, mas o bandeirinha já assinalava o correto impedimento. Botafogo 1 x 2 Portuguesa-RJ

CANTA ALTO TORCIDA ALVINEGRA! Os torcedores se animam no Estádio Nilton Santos e soltam a voz nas arquibancadas!

Brenner faz o seu sétimo gol pelo Botafogo e o terceiro de pênalti

Brenner cobra o pênalti e faz. Botafogo 1 x 2 Portuguesa-RJ

GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO!

7' 2T PENALIDADE MÁXIMA! É PÊNALTI PARA O BOTAFOGO!

QUE MORAL, EIN? A Portuguesa enfrentou o Real Madrid no Santiago Bernabéu, em 1969, e levou a melhor contra os espanhóis.

4' 2T JEFFERSOOOOOOOOOON! Romarinho rouba a bola e bate no cantinho, mas Jefferson salva. Botafogo 0 x 2 Portuguesa-RJ

3' 2T Léo Valencia faz a cobrança e a bola rebate no meio da área. Botafogo 0 x 2 Portuguesa-RJ

2' 2T AMARELOU! Marcão, da Portuguesa, recebe o primeiro cartão do jogo por falta em Valencia

BOLA ROLANDO! Começa o segundo tempo no Estádio Nilton Santos

SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPE DO BOTAFOGO! Sai Carli e entra Marcelo

TEM QUE CALIBRAR! Botafogo teve apenas uma finalização certa no primeiro tempo e 22 passes errados

"Mérito meu, fui eu que chutei. A bola está molhada, foi fazendo curva e ele não conseguiu segurar", Sassá sobre o segundo gol.

Jefferson pede desculpas mais uma vez à torcida, pára para falar com a imprensa na saída de campo e reitera que não tem desculpas para a falha no segundo gol.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! O árbitro apita o final do primeiro tempo. Torcida alvinegra vaia muito a saída de campo do time.

Arbitragem dá mais 1 minuto de acréscimo

+3! Arbitragem dá mais 3 minutos de acréscimo

45' Portuguesa faz forte marcação na sua área para evitar a chegada do Botafogo. Botafogo 0 x 2 Portuguesa-RJ

43' VEM A PORTUGUESA! Cássio cobra lateral na área, Marcão tenta tocar de cabeça e a bola sobra para Romarinho que bate e manda para fora. Botafogo 0 x 2 Portuguesa-RJ

Já passamos dos 42 minutos. Botafogo 0 x 2 Portuguesa-RJ

37' Valencia arrisca de longe e a bola passa perto do gol de Milton Raphael. Botafogo 0 x 2 Portuguesa-RJ

35' Sassá finaliza e Jefferson falha. Goleirão perde desculpas à torcida após o lance. Botafogo 0 x 2 Portuguesa-RJ

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA PORTUGUESA! SASSÁ MARCA MAIS UM!

29' MILTON RAPHAAAAAAAAAEEEEEEEL! Gilson cruza na cabeça de Brenner, que cabeceia em cima de Milton Raphael. O goleiro da Portuguesa faz ótima defesa e evita o gol alvinegro. Botafogo 0 x 1 Portuguesa-RJ

26' Falta para o Botafogo. João Paulo cobra e coloca a bola na área, Marcão tira de cabeça e Valencia fica com o rebote. O chileno consegue o drible, finaliza, mas a bola vai para fora. Botafogo 0 x 1 Portuguesa-RJ

24' Segundo escanteio cobrado por Valencia, de novo Carli tenta e Milton Raphael acaba ficando com a bola. Botafogo 0 x 1 Portuguesa-RJ

23' O jogo é reiniciado com escanteio para o Botafogo. João Paulo faz a cobrança, Carli tenta pelo alto, a bola bate no jogador da Portuguesa e vai pela linha de fundo. Mais um escanteio. Botafogo 0 x 1 Portuguesa-RJ

20' Pausa na partida para a hidratação dos jogadores.

19' Valencia cruza na área, Brenner briga pelo alto e Gilson pega o rebote, a bola resvala no zagueiro e vai por cima do gol. Botafogo 0 x 1 Portuguesa-RJ

17' Cássio arrisca de longe e a bola passa próxima à trave direita de Jefferson. Botafogo 0 x 1 Portuguesa-RJ

13' Botafogo tenta a resposta na bola aérea. Pimpão cruza para Brenner, mas Milton Raphael fica com a bola. Botafogo 0 x 1 Portuguesa-RJ

10' Após cobrança de escanteio, a defesa do Botafogo não consegue cortar e Sassá só empura para o gol. Botafogo 0 x 1 Portuguesa-RJ

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA PORTUGUESA!

8' Portuguesa cobra escanteio fechado,a bola bate em Muniz e sai pela linha de fundo. Tiro de meta para Jefferson. Botafogo 0 x 0 Portuguesa-RJ

7' Romarinho se livra da marcação, avança, tenta o cruzamento, mas a defesa afasta. É escanteio para a Portuguesa! Botafogo 0 x 0 Portuguesa-RJ

1' Gilson avança pela esquerda, cruza para Brenner que por pouco não alcança a bola. Botafogo 0 x 0 Portuguesa-RJ

1' Botafogo 0 x 0 Portuguesa-RJ

ROOOOOOOOOOOOOOLA A BOLA PARA BOTAFOGO X PORTUGUESA!

LEMBRANDO: Os técnicos podem fazer até 5 substituições em até, no máximo, 3 paradas diferentes. O intervalo conta como uma parada.

VOCÊ SABIA? A Portuguesa-RJ foi campeã do torneio amistoso Copa Rubro-Verde contra a coirmã Portuguesa, de São Paulo.

As equipes entram em campo junto com a arbitragem

FICOU PARA A PRÓXIMA! Lucas Zen, ex-Botafogo e "cria de General Severiano" não veio para o jogo.

SÉRIE D QUALQUER DIA "TAMO AÍ"! Com o Campeonato Carioca, a Portuguesa tem como objetivo garantir uma vaga direta na Copa do Brasil e o acesso ao Campeonato Brasileiro da Série D de 2019

FALTAM 30 MINUTOS PARA A BOLA ROLAR! Fique conosco para acompanhar a estreia do Glorioso na Taça Guanabara!

O árbitro da partida será Bruno Arleu de Araújo!

Já João Carlos Ângelo pode contar no banco com Jeferson Romário, Victor Hugo, Rodrigo, Emerson, Abuda, Manteiga, Andrezinho, Rayllan e Phillip

O técnico Felipe Conceição tem no banco: Saulo, Luis Ricardo, Marcelo, Kanu, Yuri, Rodrigo Lindoso, Pachu, Marcos Vinicius, Ezequiel, Gustavo, Dudu Cearense e Lucas Campos

BOTAFOGO ESCALADO: Jefferson, Arnaldo, Carli, Igor Rabello, Gilson; Matheus Fernandes, João Paulo, Valencia; Luiz Fernando, Pimpão e Brenner.

PORTUGUESA ESCALADA: Milton Raphael, Cássio, Luan, Marcão, Diego Maia; Jhonnatan, Muniz, Maicon Assis; Romarinho, Alexandro, Sassá.

Do lado do Botafogo, os olhos estarão voltados para o recém-chegado Luiz Fernando e para Valencia, que já vinha sendo pedido pela torcida no fim da temporada passada

OLHO NELES! Como destaque, a Portuguesa aposta no atacante Alexandro e nos jovens Andrezinho e Patryck, destaques da Lusa no vice-campeonato do torneio OPG em 2017

LEMBRA DELES? A Portuguesa-RJ conta com Lucas Zen e Milton Raphael no elenco. Ambos já jogaram no Botafogo. Será que vai ter Lei do Ex?

Provável escalação da Portuguesa-RJ: Milton Raphael, Cássio, Luan, Marcão, Diego Maia; Muniz, Jhonnatan e Maicon Assis; Sassá, Alexsandro e Romarinho. Técnico: João Carlos Ângelo

Outro que comentou sobre a titularidade em 2018 foi o volante Matheus Fernandes

Em entrevista exclusiva à VAVEL BRASIL, o lateral Arnaldo comentou sobre suas expectativas para a temporada 2018. Confere aí!

A situação de Rony com o Albarex e o Cruzeiro ainda não foi definida Arnaldo

Renatinho e Leandro Carvalho ainda não foram regularizados e devem estrear apenas contra o Fluminense, no próximo dia 20

Os destaques do time ficam para a volta do ídolo Jefferson, já que Gatito sentiu dores musculares, e a estreia de Luiz Fernando no ataque

Felipe Conceição já confirmou o BOTAFOGO titular: Jefferson, Arnaldo, Carli, Igor Rabello, Gilson; Matheus Fernandes, João Paulo, Valencia; Luiz Fernando, Brenner e Pimpão

O Botafogo e a Portuguesa pertencem ao GRUPO C junto com Fluminense, Boavista, Madureira e Macaé

Boa noite, torcedor que nos acompanha! Fique conosco para acompanhar todos os lances do confronto entre Botafogo e Portuguesa-RJ, além de informações sobre as equipes. O jogo começará às 21h30min de terça-feira (16)