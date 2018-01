VAVEL Entrevista: de contrato renovado com Botafogo, Arnaldo fala suas expectativas para 2018

Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Ironicamente, Arnaldo chegou como “uma flecha” no Botafogo, sendo uma alusão à sua principal característica, a velocidade. Após se destacar pelo Ituano, o atleta de 25 anos fechou com a equipe de General Severiano rapidamente, vista a gigantesca necessidade de um nome para a posição, já que Jonas, Luís Ricardo e Marcinho estavam machucados e ficariam afastados dos gramados por um bom tempo.

O tempo passaria, dois dos três citados voltariam aos gramados ainda em 2017, mas havia algo que não mudava: a presença de Arnaldo no time titular. Com atuações sólidas, o jogador se tornou uma grande peça à equipe, já que conseguia desarmar com facilidade e se tornou uma válvula de escape ao Botafogo, oferecendo rápidas transições, por conta da sua velocidade e capacidade de dribles à curta distância. Visto o tamanho sucesso, o lateral-direito concedeu uma entrevista exclusiva à VAVEL Brasil.

Na semana passada, o jogador, por conta de todos os motivos mencionados anteriormente, assinou um vínculo de mais dois anos com o Botafogo, estendendo seu contrato até 2019. Sobre esse assunto, Arnaldo se mostrou contente com a oportunidade de continuar representando do Glorioso. “Me sinto muito feliz com essa renovação, um clube grande que tem uma camisa pesada. Agora tenho que aproveitar ao máximo e ajudar o Botafogo ainda mais nessas temporadas e sempre evoluir”, afirmou.

Velocidade: "carro-forte" de Arnaldo (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Em 2017, algo muito marcante foi a campanha do Botafogo na Taça Libertadores, quando, após superarem grandes adversários, acabaram sucumbindo ao Grêmio, na fase de quartas de final. Perguntado sobre o aprendizado tirado dessa situação, Arnaldo salienta que os jogadores têm aprender a lidar com esse acontecimento para não repetir os mesmos erros, já que o clube não jogará a competição mais importante do continente em 2018. “Fizemos sim uma bela campanha no ano passado na Libertadores, temos que tirar proveito e aprender ainda mais. Nesses jogos grandes temos que ficar concentrados todo o tempo e quando aparecer oportunidades temos que matar. Tivemos chances e não matamos, então é aprender com isso e tentar minimizar os erros”, bradou.

“Quero sempre melhorar. Sei o que tenho que melhorar e estamos fazendo isso” – Arnaldo

Uma das novidades para o Botafogo esse ano é Felipe Conceição, novo treinador que, mesmo com pouco tempo de trabalho, está conseguindo implementar seu estilo de jogo na equipe, que, diferentemente de anos anteriores, não começará o ano com status de que “pode surpreender”, já que o nível de cobrança e expectativa por parte dos torcedores aumentou. Perguntado sobre as diferenças entre o novo treinador e Jair Ventura, Arnaldo foi bem direto: “Todos os treinadores são diferentes. Jair tem um conceito e Felipe outro, mas segue na mesma linha. Ele está passando isso e temos muito pra crescer juntos.”

Confira outros trechos da entrevista:

VAVEL Brasil: Como você vê o contato da torcida, que abraçou a equipe em grande parte de 2017, com os jogadores?

Arnaldo: “A torcida é paixão, gosta e quer sempre vencer. No ano passado foi fundamental, fazia sempre uma grande festa e nos empurrava. Temos que jogar juntos novamente pra dar alegria a todos.”

VAVEL Brasil: Como o elenco do Botafogo, que está rejuvenescendo muito com as recentes contratações, pode administrar uma possível falta de experiência? Nesse contexto, existe algum “líder” dentro do elenco?

Arnaldo: “Sim! Temos nossos líderes dentro e fora de campo, mas temos que dividir responsabilidade. Todos têm que ter o mesmo empenho, o mesmo foco, só assim vamos conseguir nossos objetivos.”