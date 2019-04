Resultado União-PR x Paraná pelo Campeonato Paranaense

Partida válida pela 1º rodada do Campeonato Paranaense 2018, sendo disputada no Estádio Anilado, em Francisco Beltrão, no Paraná.

RESUMO DA PARTIDA

Bom jogo pela primeira rodada do Campeonato Paranense. As duas equipes estiveram dispostas para criar e chegar ao gol, mas a organização, sobretudo defensiva, da equipe da casa foi crucial para o resultado. O União soube aproveitar as chances que teve na primeira etapa e chegou ao segundo tempo administrando a partida, esperando os contra-ataques pra explorar e se defendendo muito bem. Paraná, que fez uma má primeira etapa, evoluiu no segundo tempo e até conseguiu criar algumas chances, mas não soube concluir para chegar o empate.

Fala, Lucas Vieira!

"Procuramos buscar o melhor. Não importa se é grande ou pequeno. Jogamos bem"

Na sua reestreia na primeira divisão paranaense, União faz boa partida e bate o Paraná por 2 a 1.

FIM DE JOGO!

Árbitro apita com vitória do União

49' Falta um minuto para o fim da partida.

46' MARCOS PAULO!

Em bola sobrada na área, Zezinho domina e arremata forte. O goleiro do União encaixa.

45' PARTIDA VAI ATÉ OS 50 MINUTOS

44' QUASE O EMPATE!

Bom chute de Gabriel Pires que é cortado pela defesa do time anfitrião.

41' Em contra-ataque, Tiago Maringá é derrubado. Thiaguinho na bola.

40' Zaga do União corta falta jogada na área, bola sobra pra Filipe Augusto que isola.

38' Jogo parado. Marcos Paulo cai e irrita o atacante Alemão.

37' Zezinho recebe, passa para Alex Santana, que chuta e Marcos Paulo defende.

36' Mudança no Paraná

Sai Igor, entra Gabriel Pires.

32' Alemão tem boa chance, para em Marcos Paulo e reclama do gramado. Mais uma chance desperdiçada pelo atacante paranista.

30' BOA DEFESA DE HUGO

Em jogada iniciada por Thiaguinho, Tiago Maringá recebe e seu arremate para no goleiro paranista.

28' Time paranista adianta as linhas pra tentar pressiona, e defesa do União resiste.

26' Alteração no time da casa

Monteiro sai para a entrada de Léo Maringá.

26' João Paulo enfia boa bola para Alemão, que faz o trabalho de pivô e arremata no meio do gol. Marcos Paulo segura.

24' O volante se recupera e está de volta.

23' Wellington Monteiro caído.

20' Em boa jogada de João Paulo, o volante carrega do campo de defesa ao ataque e arrisca. Marcos Paulo encaixa.

19' GOOOOOL DO TRICOLOR DA VILA!

Filipe Augusto arrasta pro meio, descola forte arremate de canhota, bola desvia e engana o goleiro Marcos Paulo. Paraná desconta no Anilado. 2 a 1.

18' Substituição no União

Tiago Maringá entra no lugar de Lucas Vieira.

17' Paraná vai em busca do primeiro gol e União segue estabilizado defensivamente.

15' Diego Gonçalves carrega bola e tenta arremate, que passa longe do gol adversário.

12' João Paulo cobra escanteio, que é cortado por Marcos Paulo. Bola volta, Paraná joga na área, mas o goleiro do União intercepta novamente.

11' Alemão tenta finalizar, mas é impedido por Junior, que sofre falta de ataque do atacante paranista.

09' Substituição no Paraná

Vitor Feijão dá lugar a Felipe Augusto.

8' QUASE DIEGO GONÇALVES DESCONTA.

Em jogada de Vitor Feijão, o atacante ajeita para Diego que parada em boa defesa de Marcos Paulo.

5' Substituição no União

Sai Marquinhos Cambalhota, entra Bispo.

4' A segunda etapa mais movimentada. As duas equipes tentam chegar à frente.

2' Willian tenta vai ao fundo e tenta chutar cruzado, porém Hugo corta. Escanteio para o União.

1' João Paulo recebe no meio e testa Marcos Paulo, que defende.

0' Começa a segunda etapa.

Times voltam iguais ao gramado e sob chuva.

O primeiro tempo foi marcado pela superioridade da equipe da casa, que marcou forte e soube neutralizar o Tricolor da Vila, o qual não conseguiu ser produtivo por falta de criatividade e boa atuação do sistema defensivo do União. Destaque para Thiaguinho, pois deu trabalho para a defesa do Paraná com as escapadas pela esquerda e as bolas paradas, em que uma resultou no segundo gol.

FIM DA PRIMEIRA ETAPA NO ANILADO.

45' Dois minutos de acréscimo.

43' Bom chute de Alemão!

O atacante do Tricolor da Vila faz boa jogada e arremata no gol de Marcos Paulo, que defende com segurança.

43' Sato tenta jogada individual, mas é desarmado por defesa paranista.

40' GOOOOOOOL DO UNIÃO!

Em falta cobrada por Thiaguinho, goleiro Hugo não sai e Lucas Vieira testa para o fundo das redes. O time da casa amplia para 2 a 0.

38' Substituição no Paraná.

Minho sai lesionado e Diego Gonçalves entra.

36' QUASE!

Em boa jogada de Julio Lopes, o lateral procura Hugo, mas bola passa e quase surpreende o goleiro.

33' Willian arrisca de fora, bola quica no gramado e quase engana o goleiro Hugo, que rebate, mas recupera antes da chegada do adversário.

31' Paraná vai à frente, mas sente dificuldades com a marcação forte do adversário. Junior tenta sem espaços, e não leva perigo ao goleiro Marcos Paulo.

29' Falta dura de Marquinhos Cambalhota em Junior. O autor do gol recebe o amarelo.

27' Escanteio cobrado na primeira trave, e zaga paranista corta.

26' Zaga do Tricolor da Vila afasta falta cobrada por Thiaguinho. Escanteio para o União.

25' Thiaguinho sobe pela lateral esquerda mais uma vez e sofre falta. Ele vai pra bola.

23' Cartão amarelo para o atacante Alemão por falta em Edson Junior.

19' É REDE!!!!!!!!!!

Em falha da defesa do Tricolor da Vila, Marquinhos Cambalhota se atira na bola e marca o primeiro gol do Campeonato Paranaense 2018. União na frente.

17' Lucas Vieira tenta bicicleta, mas falha. Árbitro assinala falta de Thiaguinho.

16' Thiaguinho arrisca de fora e bola passa por cima do gol paranaense.

15' Quase Zezinho marca para o Tricolor da Vila!

Em bate rebate, Vitor Feijão escora para o volante do Paraná que para em boa defesa de Marcos Paulo.

13' Jogo truncado e embolado no meio. Segue 0 a 0.

11' Escapada de Vitor Feijão pela direita em contra-ataque que termina nas mãos do goleiro Marcos Paulo.

10' Escanteio para União depois de corte da defesa paranista.

06' Cartão amarelo para Julio Lopes.

0' Rola a bola!

Boa tarde, leitor da VAVEL Brasil! Acompanhem a partir das 16h, todos os detalhes da partida entre União-PR e Paraná ao vivo, válida pela primeira rodada do Campeonato Paranaense 2018. Será a partida de abertura do estadual, que terá seu complemento no fim de semana.

LOCAL: De volta a elite do futebol paranaense, o União fará a estreia na sua casa, o estádio Municipal de Francisco Beltrão, mais conhecido como Estádio Anilado, que tem capacidade para 12.000 pessoas.

ARBITRAGEM: A partida terá o comando de Paulo Roberto Alves Junior, com o auxílio de Luís Henrique de Sousa e Giovani Marcos Malelo, enquanto Osvaldo Massafera atuará como quarto árbitro. Toda a equipe é da Federação Paranaense de Futebol.

O Clube Esportivo União está de volta à elite do futebol paranaense, após conseguir dois acessos seguidos. A grande força do Azulão está na manutenção do elenco em relação ao ano passado. Ao todo, onze jogadores permaneceram e outros onze foram contratados.

DESTAQUE DO UNIÃO-PR: Campeão do Mundial Interclubes, em 2006, pelo Internacional-RS, o meia Wellington Monteiro, de 39 anos está desde o ano passado no Azulão, sendo ele o mais experiente e principal jogador da equipe.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO UNIÃO-PR: MARCOS PAULO; PAULO HENRIQUE, CASIMIRO, SPICE E THIAGUINHO; WELLINGTON MONTEIRO, SORBARA, LÉO MARINGÁ E WILLIAM (MAX); GABRIEL BONET (THIAGO MARINGÁ) E FORNAZARI.

Pelo lado do Paraná, o panorama é diferente. O Tricolor da Vila teve dificuldade para manter seu elenco e acabou perdendo grande parte dos seus principais jogadores. Entre eles, o meia Renatinho, destaque do acesso, que foi para o Botafogo-RJ.

DESTAQUE DO PARANÁ: Alemão chegou ao Paraná para ser o centroavante do time e não decepcionou. Além de ter feito sete gols na Série B do Campeonato Brasileiro em 2017, ele conseguiu contribuir fora da área. Com a chegada da concorrência de Zé Carlos, fica a expectativa do que ele pode desempenhar.

DESFALQUES: Richard, que se recupera de cirurgia e Luís Carlos, com problemas na mão, não poderão jogar. Hugo, prata da casa assumirá o gol do Paraná.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PARANÁ: HUGO; JÚNIOR, MÁRCIO, RAYAN (NERIS) E IGOR; LEANDRO VILELA, ALEX SANTANA, JOÃO PAULO (ZEZINHO); MINHO, FEIJÃO E ALEMÃO.