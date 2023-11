Joia da base, Pedro Henrique assina contrato profissional com o Paraná

O jovem de 17 anos, assinou o contrato junto à diretoria do Tricolor da Vila, seus pais e representantes, na Sede da Kennedy.



"Agradeço a Deus pelo objetivo alcançado, fico feliz, mas sabendo que é apenas o primeiro passo em minha carreira, trazendo mais motivação para eu trabalhar duro sempre no futuro", afirmou PH.



Pedro nasceu em Curitiba, e atuou pelo Grêmio nas categorias sub-11 e sub-13, depois defendeu o Athletico no Sub-15 e sub-17, antes de chegar ao Paraná nesta temporada.



No total, foram 21 jogos pelo sub-17, com 14 gols marcados, além de oito jogos com a categoria sub-20, e um gol feito pela mesma.



A categoria sub-17 do Paraná teve um desempenho interessante na temporada 2023, considerando o número de jogos em relação ao número de aproveitamento. Foram apenas três derrotas em 21 jogos, com 11 vitórias e sete empates até o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paranaense da categoria.



A equipe foi protagonista nas primeiras fase do estadual e também no Sul-Brasileiro sub-17, em que terminou a primeira fase na liderança. Além do desempenho, Pedro Henrique e mais seis companheiros também integraram o elenco sub-20 do Tricolor em 2023.