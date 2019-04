Por onde andam? Relembre as principais revelações do Flamengo nos três títulos da Copinha

O Flamengo está mais uma vez na decisão da Copa São Paulo de Futebol Junior: nesta quinta (25), o Flamengo enfrenta o São Paulo às 10h. É a quarta vez que o time chega à final - em todas as vezes que disputou a final, o Rubro-Negro saiu vencedor. A equipe da Gávea garantiu o troféu do torneio sub-20 nos anos de 1990, 2011 e 2016.

A Copinha é conhecida por revelar grandes talentos ao Brasil e ao mundo, casos de Falcão, Casagrande, Neymar, Casemiro e tantos outros. Em mais um dia de decisão, a VAVEL Brasil decidiu relembrar alguns dos craques que passaram pelo torneio sub-20 com a camisa do Flamengo. Por onde eles andam hoje? Relembre abaixo.

1990

No primeiro título do Flamengo na Copinha, o time era recheado de revelações, como Júnior Baiano, Paulo Nunes e Piá. O time campeão serviu foi base para o título do Brasileiro de 1992. Melhor jogador da Copa São Paulo de 1990, Djalminha tinha talento de sobra. Já tinha estreado nos profissionais no ano anterior, mas voltou ao sub-20 para a disputa do torneio.

Fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil no mesmo ano da Copa SP e também do time pentacampeão brasileiro, em 92. Depois do Flamengo, Djalminha foi para o Guarani, era o cérebro do time que contava com outros bons jogadores. Em 94, saiu do Bugre e seguiu para o futebol japonês, onde não se adaptou, retornando para o clube de Campinas no mesmo ano.

Foi campeão paulista com o Palmeiras em 95 e se destacou pela capacidade incrível de armar o jogo. Nesse ano, o clube contava com grandes jogadores, como Cafu, Rivaldo e Luizão.

(Foto: Tony Marshall/EMPICS via Getty)

Chegou à Seleção Brasileira, onde foi campeão da Copa América. Depois do sucesso com a Amarelinha foi contratado pelo Deportivo La Coruña, e conquistou o Campeonato Espanhol na temporada 1999/2000. A saída do clube espanhol foi conturbada, depois que o meia deu uma cabeçada no técnico.

Após isso, foi parar no Austria Wien da Áustria. Depois do ato indisciplinar, Djalminha que era cotado para disputar a Copa do Mundo de 2002, foi cortado e deu espaço para o Kaká. Mais tarde, transferiu-se ao América do México, onde encerrou a carreira após disputar apenas quatro partidas.

Após pendurar as chuteiras, Djalminha se dedicou ao Showbol, jogando por Flamengo e também pela Seleção Brasileira, onde conquistou o Mundialito de 2006. Atualmente o jogador participa de programas de debates esportivos e também atua como comentarista.

(Foto: Buda Mendes/Getty Images)

2011

O time bicampeão tinha bons jogadores também mas poucos foram aproveitados no time profissional. O único que segue no Flamengo até hoje, é o goleiro César, que terminou o ano de 2017 titular e salvando o time em alguns momentos. Além dele, Adryan, Negueba, Rafinha e Thomás, tiveram oportunidades mas não souberam aproveitar.

Tido como a grande revelação daquele ano, Adryan chegou aos profissionais com status e tinha tudo para ser o camisa 10. Fez alguns bons jogos, mas não o suficiente para se firmar na equipe de cima, o que fez com que ele fosse emprestado diversas vezes.

Foi emprestado pela primeira vez para o Cagliari da Itália em 2014, onde ficou até o final da temporada italiana. Após a saída do time italiano, foi iniciado um novo empréstimo, dessa vez ao Leeds, da Inglaterra. Ficou um ano na terra da rainha, e em 14 jogos, marcou 2 gols e ganhou o "Fallon D'Floor", troféu que "homenageia" as melhores simulações no futebol.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Em 2015 chegou ao Nantes e teve uma boa temporada, marcou 7 gols, em 31 partidas pelo clube e manteve o laço com o Flamengo, pra onde retornou em 2016.

O meia-atacante ficou no time da Gávea durante um ano, mas esquecido e sem atuar muito. Em julho de 2017, foi negociado em definitivo com o Sion da Suíça, onde sofreu uma lesão, ficou 100 dias parado e retornou em dezembro. Em dois jogos contra o FC St. Gallen 1879, marcou dois gols. No início de 2018, também marcou contra o Catania, em um amistoso. Adryan tem contrato com o clube suíço até 2020.

2016

Ano do último título da Copa SP, o Rubro-Negro revelou muitos bons jogadores em 2016: de goleiro a atacante, muitos subiram aos profissionais. Como diz a frase "craque o Flamengo faz em casa", seis ainda estão no clube da Gávea: são eles Ronaldo, o goleiro Thiago, Klebinho, Léo Duarte, Felipe Vizeu e Lucas Paquetá.

Dois dos destaques daquele ano são do time titular do atual Flamengo: Felipe Vizeu, melhor jogador e vice-artilheiro da Copinha, além de Lucas Paquetá, que terminou a temporada de 2017 com atuações seguras e grande regularidade.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Thiago, outro destaque da Copinha de 2016, pegou dois pênaltis na final do torneio sub-20 e foi fundamental na conquista do tricampeonato do Flamengo. O goleiro, que também está no Flamengo até hoje, teve um 2017 cheio de surpresas - com as más atuações de Alex Muralha, o goleiro assumiu a titularidade na reta final da Copa do Brasil. Entretanto, sofreu uma lesão no punho em um treino e ficou de fora do segundo jogo da final, retornando ao time somente no final da temporada.