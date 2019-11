Campeonato Paulista: tudo que você precisa saber sobre Palmeiras x Santos

Palmeiras e Santos se enfrentam neste domingo (04) pela quinta rodada do Campeonato Paulista. As duas equipes são lideres dos seus grupos. O encontro marca o reencontro de Lucas Lima com o Santos.

Como chegam?

Palmeiras: o Alviverde é líder do Grupo C, a equipe tem 100% de aproveitamento nos seus quatro primeiros jogos. Com quatro vitórias, o Verdão marcou oito gols e sofreu apenas dois.

Santos: o Alvinegro também é líder do seu grupo. O Peixe lidera o Grupo D, com sete pontos em quatro jogos. A equipe santista marcou seis gols e sofreu apenas três.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luís; Felipe Melo, Tchê Tchê e Lucas Lima; Willian, Borja e Dudu.

Técnico: Roger Machado

Santos: Vanderlei; Daniel Guedes, Luiz Felipe, David Braz e Caju; Alison; Copete, Vecchio, Renato e Arthur Gomes; Eduardo Sasha.

Técnico: Jair Ventura

Arbitragem

Quem vai apitar o Clássico da Saudade é lavio Rodrigues de Souza, auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho, Daniel Luis Marques e Thiago Luis Scarascati.

Números do confronto

Santos e Palmeiras duelaram 319 vezes. Com 133 vitórias, o Verdão leva vantagem sobre o Peixe que tem 103 triunfos. O primeiro clássico aconteceu em 1915, com uma vitória do Santos por 7 a 0 sobre o Palmeiras no amistoso.

O último confronto das equipes aconteceu no dia 30 de setembro de 2017, no Allianz Parque. Partida em que o Santos levou a melhor e derrotou o Palmeiras por 1 a 0.