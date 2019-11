Recordar é viver: relembre jogos entre Cruzeiro e América-MG

O percurso de confrontos entre Cruzeiro e América-MG tem quase 100 anos. Muitas histórias foram contadas, jogadores se destacaram e resultados são lembrados até os dias de hoje. Neste domingo (4), as duas equipes vão escrever mais um capítulo do clássico, no Mineirão, às 17h, prometendo casa cheia no Gigante da Pampulha.

Pelo Campeonato Mineiro, os dois times se enfrentaram em 218 oportunidades, com ampla vantagem celeste. Foram 98 vitórias, 65 empates e 55 derrotas. O primeiro jogo aconteceu em 10 de julho de 1921, com triunfo americano por 2 a 0. O último embate ocorreu pelo Estadual de 2017, também com placar de 2 a 0.

Acompanhe aqui, na VAVEL Brasil, alguns confrontos históricos entre Cruzeiro e América, que jogam a quinta rodada do Campeonato Mineiro neste domingo.

América 5 x 0 Cruzeiro - amistoso em 1981

Em 18 de agosto de 1981, uma goleada marcou época na história do confronto. O time do América, que tinha entre outros jogadores, os atacantes Paulinho Kiss, Wagner Oliveira e o goleiro Hélio, encheu as redes do Cruzeiro no Mineirão, com o placar de 5 a 0 em amistoso. Naquela ocasião, o time celeste estreava Didi, jogador campeão do mundo pela Seleção Brasileira em 1958, como técnico.

O América abriu o placar com 28 segundos de jogo com Paulinho Kiss. Wagner Oliveira fez outros dois aos 22 e 28 minutos. No segundo tempo, novamente Paulinho, aos 10, e o zagueiro Eraldo, aos 43, fecharam o marcador.

América 1 x 6 Cruzeiro - Campeonato Mineiro 1994

O Cruzeiro se encaminhava para ser campeão mineiro de 1994, mas não poderia registrar esta campanha sem exibições de gala. Meses após marcar 3 a 1 no Atlético e sua "Selegalo", os cruzeirenses golearam o América dentro do Mineirão.

O Cruzeiro abriu 2 a 0 nos primeiros minutos com o atacante Cleisson. Porém, a festa seria completada no segundo tempo. Toninho Cerezo, Ronaldo, que ainda não era o Fenômeno, Cleisson, novamente, e Macalé, anotaram os gols celestes. Hamilton fez o gol de honra do América.

Cruzeiro 3 x 4 América - Copa dos Campeões Mineiros de 1999

A Copa dos Campeões Mineiros de 1999 transmitiu emoções e protagonizou boas partidas. Uma delas foi Cruzeiro x América, no Mineirão. O Coelho saiu na frente com Gilberto Silva, mas, ainda no primeiro tempo, o baiano Paulo Isidoro marcou dois gols, e Valdo, de pênalti, também deixou sua marca para a Raposa. No segundo tempo, Irênio marcou duas vezes, e Henrique virou o placar, que foi muito comemorado pelos americanos.

Cruzeiro 7 x 0 América - Copa Sul-Minas 2002

Em 2002, o Cruzeiro passou por uma renovação, manteve o técnico Marco Aurélio e trouxe novos jogadores, como por exemplo Edilson "capetinha". Por sua vez, o América tentava renovar o elenco após o rebaixamento na Série A do Brasileiro de 2001 e ainda seguia no processo com alguns atletas experientes, como o volante Valdir Benedito e o centroavante Renaldo.

Pela Copa Sul-Minas, as equipes se enfrentaram naquele ano. O jogo começou com o Cruzeiro alucinado para cima do América. No primeiro tempo, 4 a 0 para os celestes com dois gols de Fábio Júnior, um de Vander e outro Ricardinho. Na etapa final, mais gols. Ricardinho de novo com um golaço e Edilson (2) fecharam o placar.