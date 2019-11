Resultado Parnahyba x Coritiba pela Copa do Brasil 2018 (1-1)

CLASSIFICAÇÃO SUADA

Após ser superior no primeiro tempo, mas sem muita eficiência, Coritiba sofre gol no início da segunda etapa e sofre bastante para conseguir o empate. Depois do gol de Fabinho aos 3 minutos, Marcos Gasolina foi expulso pouco tempo após a abertura do placar, mas o Parnahyba foi organizado e soube neutralizar quase todas as bolas alçadas do Coritiba no segundo tempo, exceto o cruzamento de Júlio para a conclusão do goleiro Wilson, no último lance da partida. Eliminação dolorosa para a equipe piauiense que perdeu a oportunidade de avançar à próxima fase da competição nacional pela primeira vez.

Desabafa, Miltão

"Fizemos um grande jogo, mas infelizmente o futebol tem dessas. Triste"

Coritiba consegue o empate no último lance do jogo com gol de Wilson e elimina Parnahyba, em Teresina. A equipe Coxa branca enfrenta o Uberlândia(MG), fora de casa, na próxima fase.

Os jogadores do Parnahyba caem no gramado e não acreditam no que aconteceu. Final de jogo emocionante!

52' GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL E FIM DE JOGO!

Após polêmica em lance duvidoso, Julio Rusch cobra escanteio e o goleiro Wilson cabeceia para dentro no último lance. 1-1! Fim de jogo no Albertão. Impressionante!

50' ENTROU OU NÃO?

Em bola alçada, Kady cabeceia e Cesar faz defesa espetacular. Jogadores do Coritiba pressionam a arbitragem, mas é apenas escanteio para o coxa branca.

49' Chance perigosa para o Coxa

Kady tenta jogada pela esquerda e é derrubado. Julio Rusch na bola.

48' QUASE KADY EMPATA

Após receber bola de Julio, Kady corta o marcador e arremata forte. Cesar espalma. Temos um jogo no Albertão.

45' Partida vai até os 52 minutos!

45' Falta para o Tubarão

Em bola dividida, William Matheus comete falta

43' Jogo paralisado para atendimento do goleiro da equipe piauiense.

42' Iago Dias recebe na lateral, faz o passe para William Matheus, que carrega e tenta o arremate de longe. Mais uma defesa do goleiro Cesar.

40' Mais um cruzamento

Iago Dias alça bola na segunda trave, Alecsandro escora para o meio da área e o goleiro Cesar mais uma vez encaixa sem dificuldades.

39' Quase do meio-campo, o lateral William Matheus tenta buscar Kady, mas Cesar sai tranquilamente pra fazer a defesa.

38' De maneira desorganizada, Coritiba tenta chegar ao gol adversário. Muitos cruzamentos e quase todos cortados pela defesa do Parnahyba.

35' QUASE IAGO EMPATA!

Escanteio para o Coritiba.

32' Falta para o Tubarão

Mesmo com um a menos, o Parnahyba consegue se postar e buscar chances ofensivas.

31' Alteração na equipe piauiense

Fabinho autor do gol dá lugar a Messinho

29' Mudança no Coritiba

Victor Carvalho dá vaga a Alecsandro

28' NÃO VALEU!

Benitez alça na área, Kady resvala para Iago, mas a arbitragem assinala o impedimento.

27' Agora pela esquerda, Iago tabela com William Matheus, que busca Kady, mas o atacante não consegue alcançar a bola.

26' Coxa aumenta a intensidade de chegadas à frente, mas abusa da bola aérea e não tem eficácia. Mesmo com um a menos, até agora, o Tubarão consegue se defender bem e não levar sustos.

24' Cartão amarelo para Kady.

23' Thiago Lopes tenta bola na área, Júlio não alcança e Cesar encaixa. Segue 1x0 para a equipe da casa.

19' Caindo pela esquerda na segunda etapa, Kleber recebe e tenta buscar Kady na área. Cesar sai e encaixa a bola.

18' Após o gol sofrido, Coritiba acelera a saída de bola pra chegar mais rapidamente à frente. Tubarão se fecha mais.

17' Mudança no Coritiba

Sai Guilherme Parede, entra Kady

13' Mudança na equipe da casa

O volante Formiga dá lugar ao camisa 13 Didi.

9' CARTÃO VERMELHO PARA MARCOS GASOLINA!

Em lance infantil, Gasolina chega atrasado e calça Thiago Lopes. Árbitro apresenta o segundo amarelo para o camisa 7 do Tubarão. A equipe da casa agora só conta com dez jogadores.

7' QUASE O CORITIBA EMPATA!

Iago Dias lança na área, defesa afasta, Julio Rusch pega a sobra e solta uma bomba levando muito perigo ao gol de Cesar.

5' Iago Dias recebe na direita, levanta a cabeça e tenta achar Kleber, que não alcança a bola.

3' GOOOOOOOOOOOOOOLLL DO PARNAHYBA

Fabinho recebe de costas, faz o giro e busca Idelvando, que faz a finta no marcador e chuta fraquinho, a defesa paranaense não corta e Fabinho aproveita a chance e empurra para o gol. 1x0 para o time da casa, no Albertão.

2' Escanteio para a equipe paranaense

Julio Rusch cobra e a zaga piauiense afasta.

0' A partida recomeça.

RESUMO DO PRIMEIRO TEMPO

Inicialmente as duas equipes tiveram dificuldades para se postar defensivamente e iniciar as jogadas com o jogo bastante truncado. Posteriormente, o time de Sandro Forner conseguiu se organizar e assumir o controle da partida, mas não criou muitas chances de perigo, somente em uma confusão no escanteio cobrado por Julio, aos 27 minutos. Destaque para o lado direito da equipe coxa branca, o qual foi muito forte na primeira etapa com Benitez e Iago, na defesa e no ataque, respectivamente. O time da casa buscou a proposta de se defender e sair nos contra-ataques, mas sofreu com a fragilidade no lado esquerdo. Quando tinha a bola no campo ofensivo, não conseguia transformar a posse em chances de gol.

SOLTA A VOZ FABINHO!

"O time está bem postado defensivamente, precisamos acertar os passes pra chegar ao gol"

FALA WILSON!

"Mais uma vez estamos encontrando as mesmas dificuldades: acertar o último toque e caprichar mais à frente"

46' Fim de primeiro tempo.

45' 1 minuto de acréscimo.

43' OUTRA DELE!

Iago Dias recebe novamente pela direita, busca a jogada individual pra cima de Fabinho, que rouba a bola e sofre a falta.

41' Mais uma vez Benitez busca Iago, atacante dá o tapa no fundo e tenta cruzar rasteiro. Zaga afasta.

38' Coritiba deixa a bola com o Tubarão, que trabalha lentamente na defesa. A equipe da casa quando tenta ir à frente, sofre bastante com a displicência nos passes.

35' Cesar Benitéz encontra espaço e faz bom passe para Iago, que tenta cruzar, mas é bloqueado.

33' Coritiba tem a bola, mas não consegue transformar em chances de gol, enquanto a equipe anfitriã tenta se defender e quase não chega à frente.

27' QUASE GOL DO CORITIBA!

Em escanteio cobrado por Julio, defesa piauiense afasta e Iago Dias pega a sobra na entrada da área, Cesar espalma e em seguida Alex Santos corta.

26' Após reclamação, Marcos Gasolina é adivertido com cartão amarelo.

23' Falta para o Coritiba.

Julio Rusch cobra em cima da barreira.

20' Fabinho Sergipano tenta jogada pela direita, Benitez toma a frente e consegue o tiro de meta para o coxa.

18' Romércio acha boa bola na direita para o camisa 7 Iago, que passa facilmente do marcador e tenta buscar Kleber na área. Defesa rebate e Benitez faz falta em seguida.

17' Pela direita, Kleber recebe de Iago Dias, carrega para o meio e tenta o arremate acima do gol de Cesar.

16' A equipe visitante trabalha a bola tranquilamente no campo defensivo. O técnico Sandro pede calma à sua equipe pra girar a bola.

15' Escanteio cobrado fortemente e acaba atravessando a área. Guilherme Parede divide e faz falta.

14' Kleber gira, acha Iago na direita, que tenta cruzar, mas é desarmado. Escanteio para a equipe coxa branca.

12' Alex Santos carrega pela direita, limpa Willian Matheus e cruza forte. Tiro de meta para Wilson.

12' Kleber deixa a bola escapar e faz falta em Marcos Gasolina.

10' Cesar Benitez tentar chegar à linha de fundo, mas o lateral Fabinho afasta em cima do adversário e consegue o lateral.

9' O lateral Willian Matheus sente após dividida, mas já está bem e segue no jogo.

7' Inicialmente o jogo é truncado. Equipes se estudam bastante.

5' Em escanteio cobrado por Idelvando, bola fica na confusão e a zaga coxa branca afasta.

4' Coritiba roda a bola, enquanto a equipe da casa marca até o meio-campo.

0' Rola a bola no Albertão.

Sandro Forner: "Jogamos por dois resultados, mas contar com o empate é perigoso"

Sérgio China: "O que não podemos é levar o gol, pois aí se torna mais difícil"

Equipes já perfiladas para a execução do hino nacional brasileiro.

Bem vindo, torcedor! Acompanhe o tempo real de Parnahyba-PI x Coritiba ao vivo, pela primeira fase da Copa do Brasil 2018. O jogo será realizado nesta quarta-feira (7), às 19h30. Siga ao vivo tudo o que acontece durante a partida na VAVEL Brasil.

LOCAL: Estádio Albertão, em Teresina, Piauí.

ARBITRAGEM: André Luiz de Freitas Castro (GO).

Na última rodada do Campeonato Paranaense, o time não conseguiu se impor no Couto Pereira e acabou sendo derrotada pelo rival Atlético-PR por 1 a 0, ficando com apenas a quarta colocação do Grupo A, somando uma vitória e três empates.

Com três jogos no ano, o Parnahyba venceu apenas um, sobre o Flamengo-PI, lanterna do Campeonato Piauiense. A última partida do time foi contra o Piauí, sendo derrotado em casa por 2 a 0. Com o resultado, a equipe piauiense está na quarta posição do estadual.

Sandro Forner, técnico do Coritiba, mostrou confiança em coletiva depois do último treino visando o Parnahyba, realizado no Albertão, casa do time adversário. Ele frisou, que apesar dos problemas que a equipe enfrenta na temporada, o Coxa vem em evolução.

"A gente já fez o último jogo bem melhor do que nós vinhamos fazendo, e nos dá a perspectiva de que possamos fazer um jogo bom também e trazer a classificação jogando aqui", analisou o treinador.

A única novidade que pode pintar no time nordestino é o atacante Ítalo Raphael, que treinou com o grupo e já pode ser escalado pelo técnico Sérgio China, que fez questão de valorizar o fator financeiro na Copa do Brasil. Em caso de classificação, o time embolsará 600 mil.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PARNAHYBA: César; Fabinho Sergipe, Gilmar Bahia, Miltão e Rian; Felipe Silva, Marcos Gasolina, Formiga e Idelvando; Jânio Daniel e Fabinho (Ítalo Raphael).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORITIBA: Wilson; César Benítez, Thalisson Kelven, Romércio e William Matheus; Vitor Carvalho?, Júlio Rusch e Ruy; Guilherme Parede, Iago Dias e Kleber.