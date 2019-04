Após vencer em Afogados, Júnior Rocha exalta entrega dos atletas e minimiza pressão do adversário

Na noite desta quarta-feira, em jogo válido pela 6° rodada do Campeonato Pernambucano, no Estádio Vianão, em Afogados da Ingazeira, Santa Cruz conseguiu mais um trinfo na temporada. Com gol do zagueiro Augusto Silva, o Tricolor conseguiu segurar a pressão do Afogados e venceu a coruja em seus domínios. Com a vitória, saltou na tabela, saindo da décima colocação para a quinta colocação

O treinador Junior Rocha destacou o empenho dos atletas e minimizou a pressão sofrida pela equipe Coral. "É normal (a pressão). Se a gente aproveitasse as oportunidades teríamos feito um jogo mais tranquilo. Não fomos eficientes o bastante para ter um jogo mais calmo, mas é assim mesmo. É na alma, na raça, na vontade, é na organização que a gente vai construindo, colocando tijolinho a cada jogo para alcançar nossos objetivos", pontuou.

O técnico tricolor afirmou que o trabalho vem sendo assimilado pelos atletas dentro de campo e com isso, os resultados estão começando a aparecer. Após vencer o Treze pela Copa do Nordeste, o Santa embalou sua segunda vitória consecutiva na temporada.

Júnior Rocha comemorou os resultados e com isso, espera ter tranquilidade para trabalhar nos próximos dias. "Como falei para os atletas, o que a gente mais cobra é a entrega junto com organização com essa alma do Santa Cruz e o pessoal está entendo bem. A gente vem fazendo nosso papel e acompanhando de vitórias, o ambiente é feito de vitórias como essa de hoje. Essa vitória é dos atletas pois sei o quanto eles se dedicam e procuram se aperfeiçoar no dia a dia", disse o técnico tricolor.