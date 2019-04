Joia do Paraná, Johnny Lucas é convocado para seleção sub-20

O treinador da seleção brasileira sub-20, Carlos Amadeu, convocou a equipe que irá jogar um amistoso contra a seleção do México nos dias 22 e 25 de março, em Manaus, nessa terça-feira (13). O prata da casa paranista, Jhonny Lucas de 18 anos, foi convocado pela primeira vez e substituirá os santistas Rodrygo e Yuri Alberto, que foram liberados a pedido do Peixe convocados.

O jogador formado na base do Paraná iniciou sua caminhada no clube aos seis anos no futsal paranaense a convite de Mário Vieira, que hoje é seu empresário. O atleta estreou na equipe principal de futebol em setembro na vitoria paranaense por 3 a 0 em cima do Náutico pela 26° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2017. Desde então vem integrando a equipe e sendo tratado como uma joia da base tricolor.

Jhonny vem ganhando espaço no elenco no ano de 2018. Desde que assumiu o comando do time, o treinador Rogerio Micale vem dando oportunidade ao jogador que foi titular nas três ultima partidas. Nesse período, o Paraná conquistou sete de nove pontos disputados. Rogério elogiou o jogador e comparou as características da promessa paranista com o homem de confiança de Tite e companheiro de Messi no Barcelona, Paulinho.

“Citei para minha comissão que conheço três jogadores de nível mundial com as mesmas características: Paulinho, Ramires e Elias”.

O jogador que pode atuar na lateral-direita, como volante e meia-atacante se mostra muito tranquilo com rótulo de “diamante” que o acompanha desde a categoria de base.

“Desde os 11 anos sou visto como a ‘promessa’, a ‘joia’, o ‘diamante’. Só que desde então faço um trabalho muito bom e tenho acompanhamento com nutricionista, endocrinologista e psicólogo para trabalhar isso. Não sobe na cabeça essa responsabilidade. Eu sei qual é o meu papel nisso tudo e esse trabalho é diário”, comentou o jogador que também se declarou para equipe tricolor.

“O Paraná significa tudo para mim, é minha opção afinal. Estou há 12 anos no clube, a minha memória é toda no Paraná. Lembro do cheiro da quadra de futsal ,das aulas de natação, dos primeiros dias no campo, do carnaval e das férias na piscina. Enfim, o Paraná Clube é a minha vida”, completou o meia.

O atleta tem contrato com o Paraná ate outubro de 2019 e tem 100% dos seus direitos econômicos ligados ao clube. A apresentação da seleção brasileira sub-20 será no sábado (17), segundo a CBF. O jogador que vem sendo titular, será desfalque na ultima rodada da Taça Caio Júnior e na semifinal caso o Tricolor da Vila conquiste a classificação.