Nelsinho destaca vontade dos atletas e boa fase de Anselmo

Após vencer o Clássico das Multidões diante do Santa Cruz por 3 a 0, eliminando o rival do Campeonato Pernambucano, o Sport avança às semi-finais do estadual.

Para o técnico Nelsinho Baptista, a vontade de vencer de seus atletas teve papel primordial na classificação da noite desta quarta-feira (14).

"Todos nós sabíamos a importância de um clássico e também a importância de um jogo que, ou você ganha, ou sai do campeonato. Não tinha mais 90 minutos. Era hoje e acabou. Eles entenderam muito bem isso daí, e logo na entrada do campo, ainda no vestiário, eu percebi que o grupo estava muito atento, muito aceso e foi o que aconteceu", comentou o comandante leonino. Nelsinho também destacou a superioridade do seu time em detrimento do rival, frisando o domínio rubro negro durante toda a partida.

"Se eu não me engano, o Santa deu dois chutes no nosso gol. Nós conseguimos fazer uma marcação na frente, conseguimos evitar os contra-ataques e isso foi muito importante", disse. O treinador mencionou ainda a boa atuação de Anselmo, com dois gols, e Thomás.

"São dois jogadores que fizeram uma ótima partida hoje. Ajudaram muito o time. Com o Anselmo, pelo seu lado, tivemos muitas triangulações com o apoio do Gabriel, do Raul e do próprio Neto. Eu acho que facilitou bastante não só pra ele (Anselmo), mas também pra todo o lado direito que trabalhou muito, principalmente no primeiro tempo. É um jogador muito qualificado na bola parada, onde sempre ganha a segunda bola. O Alselmo atravessa um momento muito bom e o Thomás está ganhando ritmo e melhorando a sua qualidade também", concluiu.

Com a classificação, o Sport enfrentará o Central, que venceu o América-PE em Caruaru.