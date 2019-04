Veranópolis vence São José e fica a um empate da semifinal no Campeonato Gaúcho

Partida válida pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho 2018, disputada no Estádio Antônio David Farina.

Em partida disputada na noite desse domingo (18) no Estádio Antônio David Farina, o Veranópolis recebeu o São José e largou em vantagem no duelo por uma vaga na semifinal do Gauchão 2018. Com um gol de cabeça, marcado pelo zagueiro Léo Dagostini no fim do primeiro tempo, a equipe da casa venceu o duelo por 1 a 0 e chegou à sua quinta vitória nesse estadual jogando em seus domínios. Vale lembrar que o VEC ainda está invicto atuando diante de seu torcedor nesse estadual.

As chances mais perigosas da primeira etapa foram dos visitantes. Primeiro com Clayton, que entrou driblando na área e bateu para boa defesa de Reynaldo. Na sequência do lance, o zagueiro Rafael Bonfim travou Kelvin, impedindo o Zequinha de abrir o placar. Aos 11 minutos, Felipe Mattioni cruzou rasteiro da direita e Wesley finalizou para fora sem dominar. Aos 22, o lance mais polêmico do confronto. Matheusinho arrancou em alta velocidade em contra-ataque, tirou de Reynaldo, mas Mattioni e Bertotto salvaram em cima da linha. Os jogadores do São José reclamaram bastante com a arbitragem, alegando que a bola teria ultrapassado a linha do gol. Aos 45, Mattioni cobrou escanteio e Léo Dagostini abriu o placar de cabeça.

Na segunda etapa, o Pentacolor ainda perderia mais duas boas chances de ampliar o marcador. Aos 22, Eduardinho chutou fraco para defesa do arqueiro do São José. Aos 36, Romano tirou de Fábio em bonita jogada, mas os defensores do Zequinha afastaram o perigo.

Os times voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (22), às 21h30, no Estádio Passo D'Areia em Porto Alegre. O Veranópolis tem a vantagem do empate e pode até mesmo perder por um gol de diferença - desde que marque gol fora de casa - para assegurar a vaga. Já o São José, para chegar na semifinal do estadual, precisa vencer por 1 a 0 para levar o confronto para os pênaltis, ou ganhar por dois gols de diferença para garantir a vaga no tempo normal. Quem se classificar enfrenta o vencedor de Brasil de Pelotas e São Luiz.