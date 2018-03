Fred tem duas lesões constatadas e passará por cirurgia, confirma médico do Cruzeiro

O departamento médico do Cruzeiro se pronunciou sobre a situação do atacante Fred nesta segunda-feira (26). Segundo o Dr. Sérgio Campolina, o jogador sofreu duas lesões na partida do último domingo (25), diante do Tupi, pela semifinal do Campeonato Mineiro.

Foi constatada uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito do centroavante celeste, o que desencadeou numa lesão periférica na parte lateral do joelho, afetando um ligamento secundário.

"Nosso atleta teve um trauma no joelho, onde ele fez o que nomeamos de movimento de rotação e estresse. Após examinar, encaminhei imediatamente para realizar exames de imagem, em que foram confirmadas as suspeitas. Consideramos que o Fred teve uma lesão menos grave do que ele poderia ter", disse.

Campolina destacou que por não ter histórico de lesões no local, Fred a recuperação pode ser ajudada (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

O médico celeste conversou com a imprensa e deu detalhes sobre o prazo para cirurgia, que deverá ocorrer ainda nesta semana. "As lesões que ele sofreu necessitam de cirurgia. Fred deverá passar pelo procedimento ainda nesta semana. Terminamos os exames pré-operatórios e, assim que forem liberados, realizaremos a cirurgia", completou.

Para o Dr. Sérgio Campolina, o prazo de recuperação será a etapa mais importante do processo para que o atleta volte mais rapidamente aos gramados. "Não haverá nada de diferente na cirurgia em relação ao habitual. O mais importante será a reabilitação, pois o prazo de cicatrização é comum a qualquer pessoa. Felizmente, o clube hoje tem condições de fazer uma reabilitação adequada ao Fred", explicou.