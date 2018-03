Resultado Atlético-PR x Londrina na final da Taça Caio Júnior (1-0)

Fique ligado na VAVEL Brasil para acompanhar a cobertura desta partida. Muito obrigado!

Com o resultado, o Atlético-PR conquista a Taça Caio Júnior e garante vaga na final contra o Coritiba. Primeiro jogo acontecerá no Couto Pereira, domingo (1), às 16h e o segundo no domingo (8), na Arena da Baixada, também às 16h.

50' ACABOU! ATLÉTICO-PR 2 x 1 LONDRINA

49' Rodrigo Figueiredo bate, mas Caio sai e afasta o perigo.

48' Falta perigosa para o Londrina. 10 jogadores do Tubarão na área.

47' Caíque recebe mais uma bola na área e é desarmado.

46' CARTÃO AMARELO

Falta em Bruno Guimarães e logo em seguida, confusão. Luizão leva amarelo por reclamação.

45' Teremos quatro minutos de acréscimos. Vamos até os 49.

43' Roberto tenta cruzamento e Zé Ivaldo tira o perigo.

42' Cascardo tinha a opção de cruzar para Éderson sozinho, mas prefere chutar e a bola bate na zaga.

40' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR

Sai: Matheus Anjos

Entra: Alex Sandro

38' BLITZ DO LONDRINA

Falha incrível de Zé Ivaldo, Wesley toca para Caíque, que sem goleiro, bateu em cima do zagueiro Léo Pereira. Zagueiro tirou em cima da linha e comemorou como se fosse um gol.

37' QUASE O EMPATE!

Bate-rebate na área do Atlético-PR, que termina com cabeçada de Marcelinho, que estava desequilibrado, mas perdeu chance do empate.

35' ASSIM NÃO CAÍQUE!

Triangulação no contra-ataque puxado por Roberto, que encontra Caíque sozinho na área. Atacante demora demais para chutar e Deivid consegue travar.

33' Atlético-PR controla o jogo no meio, com troca de passes entre os seus volantes.

32' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR

Sai: Diego

Entra: Cascardo

31' SUBSTITUIÇÃO NO LONDRINA

Sai: Lorenzi

Entra: Caíque

28' Jogo esfria nesse momento e goleiros viram meros espectadores.

26' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR

Sai: Marcinho

Entra: Yago

25' Lorenzi cruza, bola bate na zaga do Furacão e vai para escanteio.

24' Matheus Anjos quase marca gol olímpico, mas bola sai sem perigo para Alan.

23' SUBSTITUIÇÃO NO LONDRINA

Sai: Thiago Primão

Entra: Rodrigo Figueiredo

22' Marcelinho cai no gramado, mas tem atenção chamada por Ricci, já que ele tentou dar duas pancadas em Renan Lodi.

20' CARTÃO AMARELO

Deivid, do Atlético-PR.

19' QUASE O FURACÃO AMPLIA

Éderson lança Bruno Guimarães. O volante bate para fora, perdendo grande chance para o Atlético-PR.

17' Tubarão se lança para o ataque de qualquer maneira e deixa muito espaço na defesa.

16' Na atual conjuntura, o Furacão está se classificando para a final do Campeonato Paranaense, contra o Coritiba.

15' GOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR!

João Pedro cobra falta com perfeição no segundo pau e Zé Ivaldo complementa de cabeça para o fundo das redes.

14' Lucas Ramon faz falta em Marcinho. Deve levar perigo ao gol do Londrina; João Pedro na cobrança.

11' SUBSTITUIÇÃO NO LONDRINA

Sai: Carlos Henrique

Entra: Marcelinho

10' CARTÃO AMARELO

Bruno Henrique, do Atlético-PR, por falta em Wesley.

8' Éderson desvia cruzamento no primeiro pau, mas ninguém chega para completar para o gol.

7' Jogo fica mais aberto na segunda etapa, com as duas equipes buscando o gol.

5' SALVA LUCAS RAMON

Lateral do Tubarão trava chute de Éderson, que tinha endereço certo.

5' Carlos Henrique não consegue dominar e perde o que poderia ser uma grande chance para o Tubarão.

3' QUE CHANCE!

Boa troca de passes do Atlético-PR e a bola chega para Renan Lodi, que bate na rede pelo lado de fora.

2' Wesley faz boa jogada e manda direto para o gol. Bola vai pra fora.

0' APITA O ÁRBITRO. COMEÇA O SEGUNDO TEMPO.

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO NA ARENA. ATLÉTICO-PR 0 x 0 LONDRINA.

45' Teremos mais dois minutos de acréscimo. Vamos até os 47.

43' DEFESA PROVIDENCIAL

Wesley avança, cruza na medida buscando Carlos Henrique. Atacante já estava preparado para marcar, mas Caio sai bem e coloca para escanteio.

42' Alan e Éderson trombam na grande área e se estranham. Árbitro dá bronca nos dois jogadores.

41' Furacão insiste nos cruzamentos pelo lado direito, que pouco resultam em chances de gol.

40' Boa troca de passes do Londrina no campo de ataque, mas marcação do Furacão é forte e o Tubarão não encontra espaços.

38' Em cobrança de falta, Matheus Anjos manda por cima do gol.

37' Reservas do Atlético-PR já estão aquecendo.

36' Bruno Guimarães manda na medida para Diego fazer o cruzamento, mas defesa do Tubarão afasta.

35' Matheus Anjos bate sem perigo, Alan defende.

33' Diego cruza, Alan sai mal e a bola quase entra.

32' Londrina marca atrás da linha de meio-campo e tenta sair nos contra-ataques, enquanto o Furacão chega com perigo nas bolas paradas.

30' Matheus Anjos cobra novo escanteio e Alan segura.

29' ALAAAAAAN!

Mais uma vez fazendo grande partida, goleiro do Londrina faz grande defesa e a bola ainda bate na trave, em cabeçada de Léo Pereira.

28' DEIVID QUASE MARCA

Matheus Anjos bate escanteio, a bola sobra para Renan Lodi, que cruza para Deivid mandar para fora, raspando o travessão.

28' Thiago Primão puxa bom contra-ataque, cai no gramado, mas Sandro Meira Ricci manda jogo seguir.

25' CARTÕES AMARELOS

Após dividida, Lorenzi, do Londrina e Diego, do Atlético, levam amarelo.

23' JOGO PARADO

Carlos Henrique cai no gramado e é retirado de maca.

22' Relatos dão conta que muitos torcedores ainda estão tentando entrar na Arena da Baixada.

21' Éderson complementa cruzamento com peixinho para fora, mas já era marcado impedimento.

20' João Pedro bate fraco e Alan faz defesa com tranquilidade.

18' José Ivaldo tenta aproveitar escanteio cobrado por João Pedro, mas não consegue alcançar a bola. Tiro de meta para o Tubarão.

15' MAIS UMA CHEGADA DO FURACÃO

Éderson escora para Diego arrematar e a bola passa longe do gol

13' Após atendimento, está tudo bem com Wesley. Atacante volta à partida

11' BOA CHEGADA DO RUBRO-NEGRO

Pela direita, Diego chega à frente e busca Éderson; Lucas Ramon antecipa e corta antes do chute

8' Ederson tenta ligar Marcinho, Wesley volta pra recompor e afasta o perigo

7' Primão cruza bola na área do Atlético e Renan Lodi corta. Escanteio para a equipe visitante

5' GRANDE DEFESA DE ALAN!

Marcinho arrisca de fora, e goleiro impede o bom chute. Quase o placar é estreado na Arena

4' Atlético-PR toca a bola e toma iniciativa de jogo

3' Pela esquerda, Carlos Henrique desce pela esquerda e tenta cruzamento, mas bola fica na mão de Caio

1' Diego cruza, Alan sobe e fica com a bola

1' Marcinho cobra escanteio rasteiro, e zaga adversária afasta. Mais um escanteio para o rubro-negro

0' ROLA A BOLA!

Vale vaga na final do Campeonato Paranaense 2018

1 minuto de silêncio em homanagem ao ex-jogador rubro-negro "Galalau"

A partida de hoje marca falta da torcida Organizada Os Fanáticos após punição.

A redonda rolará pela 140º no confronto entre Furacão e Tubarão.

O rubro-negro leva vantagem com 65 vitórias, contra 39 do tuba. Houve 36 empates

As equipes já entraram no gramado. Em instantes a bola rola na Arena da Baixada para a final da Taça Caio Júnior

ESCALAÇÃO DO TUBARÃO CONFIRMADA!



1- Alan

2- Lucas Ramon

3- Luizão

4- Lucas Costa

6- Roberto

5- Moisés

8- Diego Lorenzi

7- Romisson

10- Thiago Primão

11- Wesley

9- Carlos Henrique



ESCALAÇÃO DO FURACÃO CONFIRMADA!

1 - Caio

2 - Diego

3 - José Ivaldo

4 - Léo Pereira

6 - Renan Lodi

5 - Deivid

8 - Bruno Guimarães

10 - João Pedro

7 - Matheus Anjos

11 - Marcinho

9 - Ederson

Bem vindo, torcedor! Acompanhe ao vivo o tempo real de Atlético-PR x Londrina ao vivo, pela final da Taça Caio Júnior, segundo turno do Campeonato Paranaense. O jogo acontece na Arena da Baixada, em Curitiba, nesta quarta-feira (28), às 20h. Acompanhe todos os lances na VAVEL Brasil!

LOCAL: Arena da Baixada, em Curitiba.

ARBITRAGEM: Sandro Meira Ricci (PR)

PROVÁVEL ATLÉTICO-PR: Caio; Diego Ferreira, Zé Ivaldo, Léo Pereira, Renan Lodi; Deivid, Guilherme Rend, Alex Sandro ; João Pedro, Marcinho e Éderson.

PROVÁVEL LONDRINA: Alan; Lucas Ramon, Luizão, Lucas Costa e Roberto; Lorenzi, Romisson, Moisés e Thiago Primão; Wesley e Carlos Henrique.

FIQUE DE OLHO (ATLÉTICO-PR)

Mesmo após um começo conturbado de temporada, Éderson se tornou artilheiro da equipe rubro-negra no Campeonato Paranaense. Experiente e com faro de gol, é uma das principais armas do Furacão para tentar vencer o Londrina.

FIQUE DE OLHO (LONDRINA)

Wesley e Carlos Henrique têm feito barulho no Campeonato Paranaense. Juntos, os companheiros de ataque do Londrina somam 10 gols. Muito da campanha do Tubarão no segundo turno do estadual, se deve aos dois. Defesa do Furacão deverá estar atenta para não sofrer gols.

PALAVRA DOS TÉCNICOS

Tiago Nunes, técnico do Atlético-PR: "Somos uma equipe equilibrada, que atingiu um estágio de maturidade grande. Chegamos em um nível alto de confiança, mas 'vacinados' por tudo o que passamos na competição", comentou.

Marquinhos Santos, técnico do Londrina: "A gente sabe do poder ofensivo do Atlético-PR, sabemos que são bons jogadores. Temos que ter total atenção. A zaga quando está bem atenta, um conversando com o outro, pode até sofrer gols, mas é mais difícil", afirmou.

MOMENTOS DECISIVOS NO PARANAENSE

O confronto entre Atlético-PR e Londrina não só define o campeão da Taça Caio Júnior, como também quem será o adversário do Coritiba na grande final do Campeonato Paranaense.