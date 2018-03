Central x Náutico: ingressos disponíveis à venda para a final do Campeonato Pernambucano

O Central anunciou nesta segunda-feira (26), que os ingressos antecipados para o jogo contra o Náutico já estão disponíveis à venda. O confronto é válido pela final do Campeonato Pernambucano 2018 e será disputado no Estádio Luiz José de Lacerda, no próximo domingo (1º), às 16h.

Para a torcida do Náutico, serão disponibilizados seis mil ingressos no valor de R$ 50, sem meia entrada. O setor destinado aos Alvirrubros será apenas a arquibancada tobogã, local onde normalmente fica a torcida visitante.

Já os mandantes terão a opção de comprar antecipado com descontos. Até sábado, o torcedor Centralino pagará o valor de R$ 30 para arquibancada, no domingo o valor será R$ 50. O setor de cadeiras fica todo à disposição do torcedor centralino por R$ 60. O sócio da Patativa paga meia entrada tanto nas cadeiras, quanto no setor de arquibancadas, independente do dia.

Os Alvinegros e Alvirrubros podem adquirir as entradas para o jogo na bilheteria do Lacerdão. Há previsão de ingressos para visitantes chegando na quarta-feira (28) nos Aflitos. Ainda não há confirmações dos demais pontos de vendas em Caruaru.

Náutico x Central na Arena de Pernambuco

O jogo da volta será uma semana depois, no dia 08 de abril, às 16h, na Arena de Pernambuco. Para a partida o Náutico também já divulgou os valores. As vendas já se iniciaram na sede do clube apenas para sócios. O público geral pode adquirir seu ingresso a partir do próximo sábado (31).

A secretaria dos Aflitos funciona das 9h às 20h até a quinta-feira (29) e, devido ao feriado, reabre na segunda-feira (2) e funciona até às 16h do sábado (7), véspera da partida. O sócio pode adquirir seu ingresso no setor Oeste Inferior por R$ 25 e no Leste Inferior por R$ 20.

A venda para o público geral inicia no dia 31/03 a partir das 9h no aplicativo Náutico Bilheteria e nos quiosques Arena Torcedor (onde estarão disponíveis até a sexta-feira e tem o horário de funcionamento de acordo com o shopping).

Na Arena de Pernambuco os bilhetes serão vendidos no dia da partida das 12h às 17h (início do segundo tempo).

Os valores são R$ 60 para o setor Oeste Inferior e R$ 50 para o Leste Inferior. Já no Sul e Norte Inferior e Superior, custarão R$ 40. Todas as áreas possuem a opção da meia-entrada. Também haverá promoção para compra antecipada nos setores Leste, Oeste e Sul superior por R$ 20 (valor da meia-entrada).

Os camarotes custarão R$ 120 por pessoa, tendo as opções de 09 lugares (R$ 1.080), 12 lugares (R$ 1.440), 15 lugares (R$ 1.800) e 18 lugares (R$ 2.160).

Os torcedores do Central terão acesso apenas ao setor Norte Superior, com bilhetes no valor de R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia.