Mano adota mistério no Cruzeiro antes de decisão contra Atlético; Bruno Silva e Dedé não treinam

Treino fechado de um lado, mistério também do outro. Os técnicos de Cruzeiro e Atlético-MG, nos últimos preparativos antes da primeira partida da final do Campeonato Mineiro, esconderam seus trabalhos. Foi assim com Mano Menezes, comandante da Raposa, que só liberou à imprensa o aquecimento de sua equipe na manhã desta quinta (29). No domingo, o time celeste visita o Galo, às 16h, no Independência.

No pouco que o gaúcho mostrou, foram percebidas as ausências de Dedé e Bruno Silva. O zagueiro está com um desequilíbrio muscular na perna direita, ao passo que o volante sentiu incômodos na perna esquerda. Ambos ficaram realizando trabalhos internos na Toca.

Por outro lado, o meia Arrascaeta retornou aos trabalhos no CT do clube mineiro. O camisa 10 da Raposa estava servindo a Seleção Uruguaia em amistosos preparativos para a Copa do Mundo de 2018 e treinou normalmente com os jogadores celestes na Toca.

Uma novidade nesta quinta em relação ao Cruzeiro veio do atacante Fred. O camisa 9 do clube recebeu alta após realizar um procedimento cirúrgico no Hospital Mater Dei. Fred se lesionou no último domingo (25), contra o Tupi, ao romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito. A cirurgia ocorreu nessa quarta (28).

Apesar do mistério de Mano, o time do Cruzeiro pode ir a campo sem muitas novidades. A formação da Raposa tende a ser Fábio; Lucas Romero, Léo, Murilo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves e Rafinha; Raniel.