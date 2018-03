Com volta de escudo principal, Palmeiras lança novo uniforme para atual temporada

O Palmeiras apresentou, na manhã desta quinta-feira (29), o seu novo uniforme para as temporadas 2018/2019. A estreia do uniforme será na final do Campeonato Paulista, sábado, contra o maior rival, Corinthians.

A principal novidade do novo manto é a volta do escudo original do Palmeiras, já que o fardamento da temporada 2017 estava com o símbolo do Palestra Itália. A estrela vermelha continua em cima do distintivo em homenagem a conquista da Copa Rio de 1951.

Divulgação / SE Palmeiras

Este será o último uniforme fabricado pela Adidas. A empresa alemã e o clube alviverde decidiram por não renovar o contrato, que se encerra em dezembro de 2018. O Palmeiras já anunciou a nova fornecedora de material esportivo, que será a Puma.

O novo uniforme do Palmeiras estará à venda a partir desta sexta-feira (30) nas lojas Academia Store, no site da Adidas e em lojas físicas. No dia 6 de abril, o uniforme chegará às principais lojas esportivas do país. O valor da camisa é de R$ 249,99 (masculino) e R$ 229,99 (feminino e infantil)