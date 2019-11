Relembre: Palmeiras campeão Paulista de 2008

Muitos torcedores, principalmente nas redes sociais, não levam os campeonatos estaduais à sério ou não se importam muito com isso, dizendo que estadual não vale nada e que é só o "paulistinha". Mas alguns levam muito à sério.



Oito anos atrás, o Palmeiras levantava sua 22º taça do Campeonato Paulista, com uma campanha impecável, tendo o melhor ataque com 45 gols e o artilheiro, Alex Mineiro com 15 gols.

O campeonato tinha 20 equipes, que se enfrentariam em apenas um turno, classificando quatro melhores para as semifinais, mais quatro clubes para as semifinais do interior, que excluía os times da capital e o Santos.

Além disso o campeonato rebaixava outros quatro times para a Série A-2 do Paulistão.



A primeira fase



O Alviverde teve um início de campeonato conturbado, tendo feito apenas 8 pontos em 7 rodadas, tendo um empate em 0 a 0 contra o Santos na Vila Belmiro e uma derrota de 3 a 0 em casa para o Guaratinguetá como destaques negativos.

Após isso o time comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo melhorou seu desempenho e se manteve invicto até o final da primeira fase.

Alguns jogos foram marcantes, como o clássico contra o São Paulo, que ocorreu no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

O Palmeiras venceu o jogo por 4 a 1, onde existiu muita polêmica por conta 3 pênaltis marcados pelo árbitro Flávio Guerra, eles foram cobrados por 3 jogadores diferentes, um por Diego Souza, outro por Valdívia e o último por Denílson. Kléber Gladiador fez um belo gol de fora da área completando o placar.





Outro jogo marcante foi o clássico contra o Corinthians, que terminou 1 a 0 para o Alviverde, com gol do provocador Valdívia. Jogo que teve seu mando por parte do Timão e que foi no estádio do Morumbi.

O Chileno fez um gol de rebote, após defesa difícil do goleiro Júlio César, e Valdívia nesse dia comemorou o gol com o gesto que viria a ser conhecido como "chororô".

O Palmeiras terminou a primeira fase do campeonato na segunda colocação, ficando atrás do Guaratinguetá no critério de desempate, pois ambos os times tinham 40 pontos, mas o time do interior paulista teve 13 vitórias, contra 12 do Verdão.

Junto com os dois, se classificaram São Paulo em terceiro e Ponte Preta em quarto.

Os rebaixados foram Juventus, Rio Preto, Sertãozinho e Rio Claro.



Choque Rei na semifinal



Na fase de mata-mata do Paulistão 2008, o Palmeiras se encontrou mais uma vez com seu grande rival São Paulo, protagonizando mais um Choque Rei acirrado.



O primeiro jogo aconteceu no Morumbi, numa tarde de domingo,o São Paulo foi melhor, surpreendendo o Palmeiras com sua formação 3-5-2, tendo até menos posse de bola, mas chegando com mais perigo.

O placar foi aberto por Adriano Imperador, em um gol de mão que o juiz e a bandeirinha não viram e validaram o gol.O tricolor se mantinha mais perto de ampliar o placar, e assim o fez. Adriano Imperador mais uma vez, mostrando todo seu faro de gol, aumentou a contagem para os Tricolores.



Mas o Palmeiras não desistiu, e com as substituições de Vanderlei Luxemburgo, o time melhorou e chegou ao gol em um pênalti sofrido por Lenny, que o Alex Mineiro bateu, chegando ao seu 12º gol na competição.



O jogo de volta foi no Palestra Itália, que se encontrava lotado nesse dia, com um público de 27 mil pessoas.Precisando do resultado, o Palmeiras fez valer a força de sua torcida e pressionou o São Paulo desde o começo do jogo, mas parecia que o gol só sairia em alguma falha defensiva. E ela veio.



Léo Lima arriscou de longe e o efeito da bola enganou Rogério Ceni, ela entrou no meio do gol e ele caiu para o canto direito.No intervalo, uma polêmica gigante. Um gás invadiu o vestiário do Tricolor, então os jogadores e a comissão técnica tiveram de ficar o intervalo todo em campo.



No segundo tempo, o São Paulo pressionou mais, porém foi o Palmeiras que marcou o gol e sacramentou sua classificação. Wendel ganhou na corrida da defesa São Paulina e só rolou pra Valdívia marcar sem goleiro e explodir o Palestra Itália de alegria. O Palmeiras estava classificado para a final.





A finalíssima



Palmeiras e Ponte Preta chegaram na final, que seria decidida primeiro no Moisés Lucarelli e a segunda partida no Palestra Itália.O jogo em Campinas foi de igual para igual, com os dois times tentando muito fazer o gol e criando chances.



A Ponte chegava com muito perigo, mas o Palmeiras fazia o mesmo.

Até que aos 20 minutos do primeiro tempo, em uma cobrança de escanteio, Kléber Gladiador desviou de cabeça no primeiro pau, abrindo o placar para o Alviverde.Após o gol sofrido, a Ponte se lançou para o ataque, obrigando São Marcos a fazer boas defesas.

O Palmeiras saía para o ataque com velocidade e qualidade, tentando chegar ao seu segundo tento.Mesmo com tantas chances, o jogo permaneceu 1 a 0 para o visitante, que colocava uma mão na taça.



No jogo de volta, no Palestra Itália lotado com quase 28 mil pessoas, o Palmeiras veio para campo com sua força máxima. Marcos, Élder Granja, Gustavo, Henrique, Leandro; Pierre, Martinez, Diego Souza, Valdívia; Alex Mineiro, Kléber foram escalados para o último jogo do campeonato.



O Alviverde mostrou sua força e o motivo de ter o melhor ataque da competição. Pressionando desde o começo e até levando alguns sustos, o time que viria a ser campeão abriu o placar aos 19 minutos, com um gol contra de Ricardo Conceição. A partir disso, a Ponte foi presa fácil.



Alex Mineiro aumentou o placar ainda no primeiro tempo. Aos 27 minutos do segundo tempo, Valdívia em uma linda jogada individual fez mais um. 3 a 0 e os Palmeirenses já comemoravam o título.Aos 30, Alex Mineiro fez mais um e aos 32 minutos fechou a conta. 5 a 0 na final, taça e festa alviverde em São Paulo.