Depois de quatro anos, Caixa volta a ser patrocinador master do Paraná

Neste início de temporada, o Paraná atuou sem patrocinador master em sua camisa, mas para o Campeonato Brasileiro, o clube conseguiu acertar com um importante parceiro. Se trata da Caixa Econômica Federal, que nesta quinta-feira (29), assinou contrato até dezembro e volta à camisa do Tricolor da Vila depois de quatro anos de ausência.

Tanto tempo fora tem explicação. O time paranaense não tinha as CND’s (Certidão Negativa de Débitos), condição necessária para assinar com o banco. Ela só foi conseguida, através do processo de centralização de execuções, junto à Justiça do Trabalho. O presidente e administrador judicial do Paraná, Leonardo Oliveira, comemorou o acordo.

“O Paraná Clube dá as boas vindas a esse grande parceiro. Trata-se de um retorno, mas, hoje, num cenário completamente diferente. O nosso clube está se estruturando cada vez mais e a presença da Caixa só valoriza as ações que estamos realizando desde 2016, quando assumimos. Com austeridade e ajustados ao orçamento, é assim que seguiremos trabalhando”, afirmou o presidente.

A estreia do patrocínio será com o time sub-20, no jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. “Todas as nossas categorias vão utilizar a marca. Há uma série de contrapartidas – placas no estádio, marca em nossos materiais publicitários, mídia on-line, etc – e que contemplam a importância desse contrato”, disse Oliveira.