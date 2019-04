Guia VAVEL do Brasileirão Série B 2018: Goiás

O Goiás é um clube da cidade de Goiânia, que foi fundado em 6 de abril de 1943 (75 anos). É representado pelas cores verde e branco, possui apelidos Esmeraldino e Alviverde.

O clube é recente, tem 75 anos de história, possui 28 títulos do Campeonato Goiano (incluindo o de 2018), três Copas Centro-Oeste (ganhou as três edições existentes) e neste guia da VAVEL Brasil você irá conhecer um pouco do projeto para a temporada de 2018.

Campanha até aqui em 2018

Nesse ano de 2018, o Goiás disputa a Copa do Brasil e foi campeão do Campeonato Goiano, em cima do Aparecidense. No jogo de ida, o time Alviverde ganhou de 3 a 1, e no jogo da volta os times ficaram no 0 a 0, fazendo então o título parar nas mãos do Goiás.

Já na Copa do Brasil, a primeira rodada aconteceu no dia sete de fevereiro, e após todas as classificações contra Sinop, Boa Esporte e Coritiba, o time está na quarta rodada e irá enfrentar o Avaí. O jogo de ida será na Ressacada. Na Série B, o Esmeraldino irá estrear sábado (14), contra o CSA, em Maceió.

(Foto: Divulgação/ Site oficial Goiás)

Contratações

As contratações do Goiás após o Goiano, até agora, foram tímidas, de destaques do estadual local. O nome mais conhecido é o zagueiro Edcarlos, 32, campeão da Libertadores e Mundial com o São Paulo em 2006. Confira a lista dos novos jogadores que defenderá o Verdão:

Robson: atacante, vindo da Anapolina

Gilberto Júnior: volante, vindo da Anapolina

Jacó: atacante, vindo da Anapolina

Edcarlos: zagueiro, ex-São Paulo e vindo do Olimpia-PAR

Júnior Brandão: atacante, vindo do Iporá

André Krobel: lateral-direito, vindo do Iporá

O que esperar?

A expectativa, como sempre, é conseguir o acesso para a Série A. Os trabalhos serão intensos voltados a isso, além do foco na Copa do Brasil. O objetivo é almejar títulos e surpreender, podendo voltar para a elite do futebol no final do ano.

Vindo com confiança do Campeonato Goiano, o fato de ter sido campeão motiva mais ainda a ida para o jogo da Copa do Brasil, fazendo então chegar mais confiante em todas as competições que irá disputar.

(Foto: Divulgação/ Site oficial Goiás)

Fique de olho

Robson é o nome esperado para conseguir a artilharia do time em 2018. Pelo Estadual, atuando pela Anapolina, ele disputou 15 jogos e marcou cinco gols ao todo, sendo considerado um dos principais jogadores da competição.

Além disso, campeão pela Libertadores e Mundial pelo São Paulo, Edcarlos está de volta ao Brasil e mirando o acesso. Ele será fundamental no sistema defensivo do Verdão.

(Foto: Associação Atlética Anapolina)

Treinador: Hélio dos Anjos

(Foto: Divulgação/ Site oficial Goiás)

Hélio dos Santos é ex-goleiro e atualmente treina o Goiás. Já treinou clubes como Vasco, Náutico, Avaí, Atlético-PR, Sport, Vitória, Grêmio, entre outros grandes clubes. Ele é considerado pela torcida do Alviverde o maior treinador do Goiás, já que é o treinador com mais titulas ganhou mais títulos.

Pelo Goiás, ele já ganhou cinco Campeonatos Goiano e foi campeão Brasileiro da Série B. Além disso, ele foi campeão regional em outros grandes clubes. Possui 60 anos e é idolatrado pelo torcedor do Verdão.

Estádio: Serra Dourada

(Foto: estadioserradourada.go.gov.br)

O Estádio do Governo do Estado de Goiás, mais conhecido como Estádio Serra Dourada, é um estádio localizado em Goiânia. Os principais times da cidade usam como mandante quando jogam no local, incluindo o Goiás. No entanto, o proprietário é o Governo do Estado de Goiás, e possui um recorde de quase 80 mil pessoas de público, da inauguração do estádio inclusive.

Além de ser composto por grama natural, tem capacidade para 50.049 pessoas, mas só é autorizado pelo governo até 41.574 pessoas. Sua inauguração ocorreu no dia nove de março de 1975.