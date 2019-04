Guerrero 100%, Everton fora da estreia e maior torcida: resumo do dia no Flamengo

No último dia de preparação antes do jogo do início do Campeonato Brasileiro, no sábado (14), o Flamengo treinou no início da manhã. Sob o comando de Maurício Barbieri, o Rubro-Negro se prepara para enfrentar o Vitória no Barradão, às 19h, e você poderá acompanhar tudo em tempo real na VAVEL Brasil.

Confira um breve resumo do dia do Mais Querido nesta quarta-feira:

Guerrero 100%

O jogador, suspenso pela Fifa em dezembro, já atingiu o ápice de sua forma física. Segundo os médicos do Flamengo, Guerrero está no nível físico dos outros atletas, mas ainda está sem ritmo. A punição do peruano acaba no dia 3 de maio, mas uma nova audiência, no dia do término da punição, pode aumentar a pena.

"Hoje ele teria condições de jogar 90 minutos. Não sei se ele performaria como esperamos durante 90 minutos porque tem a questão do ritmo de jogo. Mas certamente teria condições físicas de jogar o jogo todo", disse Márcio Tannure.

Everton não viaja

Visto com bons olhos pelo São Paulo, o atacante treinou normalmente nesta sexta-feira, mas não viajou junto com o time. Everton ficou no Rio e, ao que tudo indica, acertará sua ida ao Tricolor. Vale lembrar que o São Paulo vai ter que pagar a multa rescisória do atleta, que é de 4 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões).

Pesquisa do Datafolha

No início desta sexta-feira, o Instituto de Pesquisa Datafolha divulgou que o Flamengo segue como o time de maior torcida no país. Enquanto o Rubro-Negro tem 18% de apoio em todo o Brasil, o Corinthians, segundo colocado, possui 14%. Segundo o Instituto, os times estão empatados tecnicamente, devido à margem de erros, que é de dois pontos.

Entrevista de Diego Alves

Muito concentrado e bastante sério, o goleiro do Rubro-Negro falou sobre a possível ida de Everton ao São Paulo, aumentou o coro por Barbieri e projetou o início do Brasileiro. Confira a entrevista completa aqui.

Ingressos para Flamengo x Emelec

A diretoria rubro-negra liberou hoje a venda de ingressos para o plano mais popular de sócio torcedor. O preço varia entre R$ 50 (setor Norte) e R$ 550 (Maracanã Mais). No próximo dia 16, os sócios-torcedores do plano Tradição terão direito a compra dos tickets, o público geral terá que esperar até o dia 2 de maio. O clube também divulgou a parcial até aqui, são 15 mil ingressos vendidos para a partida.