Flamengo vence o Emelec pela Taça Libertadores 2018 (2-0)

Com dois gols de Éverton Ribeiro, o Flamengo vence o Emelec por 2 a 0 no Maracanã e está classificado para às oitavas da Copa Libertadores.

49 min: Fim de jogo!

46 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Éverton Ribeiro cobra falta no canto direito de Dreer para matar o jogo no Maracanã.

45 min: Mejía comete falta em Paquetá e recebe cartão amarelo.

44 min: Emelec mexe, sai Arroyo para entrada de Burbano.

43 min: Flamengo erra muitos passes nessa segunda etapa.

41 min: No Flamengo quem entra é Jonas na vaga de Diego.

39 min: UUUUUUH! Preciado recebe e bate, Diego Alves voa para salvar o Flamengo, no rebote Lastra tem o arremate e Réver fica com a bola.

36 min: No Flamengo sai Henrique Dourado para entrada de Marlos Moreno.

34 min: Preciado recebe na área e chuta, mas Diego Alves defende sem sustos.

32 min: Zaga do Emelec erra e Vinicius Junior fica com a bola, o atacante fica na dúvida e acaba tocando de lado, a bola fica com o time equatoriano.

28 min: Lucas Paquetá comete falta em Orejuela e recebe cartão amarelo.

27 min: Vinicius Junior é lançado, Dreer faz o corta, a bola fica com Dourado que bate e Paredes tira, o atacante fica com a bola denovo e tenta tocar, mas o Emelec faz o corte.

23 min: Éverton Ribeiro cruza e a zaga do Emelec afasta o perigo.

17 min: Lastra recebe cartão amarelo.

15 min: Éverton Ribeiro levanta na área, Rodinei pega a bola e solta o pé, ela desvia e sai.

13 min: Flamengo se inflama e vai pra cima em busca do segundo gol.

8 min: Técnico do Flamengo está expulso após reclamação.

7 min: Mudança dupla no Emelec saem Matamoros e Joao Rojas para entradas de Jefferson Montero e Luna.

3 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Renê invade a área e toca pro meio, a bola acaba sobrando para Diego que chuta, Dreer defende, e no rebote Éverton Ribeiro manda para o fundo do gol.

0 min: Por motivo de lesão, no Flamengo sai Juan para entrada de Léo Duarte.

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

45 min: UUUUUUH! Emelec cobra escanteio pra área, a zaga rubro-negra afasta parcialmente, o time equatoriano manda denovo pra área e Réver por muito pouco não marca contra.

45 min: Teremos um minuto de acréscimo.

43 min: JUAN DENOVO! Diego cobra falta na área, o zagueiro sobe e desvia de cabeça, a bola bate na trave e sai.

40 min: Diego comete falta em Paredes e recebe cartão amarelo. O meia está suspenso para o próximo jogo.

37 min: Pela esquerda Preciado tenta o cruzamento, mas Juan bloqueia.

33 min: Preciado recebe cartão amarelo.

32 min: Diego tenta acionar Vinicius Junior na frente, mas Jordan Jaime faz o corte.

26 min: Vinicius Junior cruza na área, Dourado chega batendo e a bola vai no meio do gol para Dreer encaixar.

23 min: QUASEEEEEE! Éverton Ribeiro manda a cobrança de falta direto pra área, Juan sobe e cabeceia firme, o goleiro Dreer toca na bola e ela bate na trave.

20 min: Matamoros manda a bola para a área mas Juan faz o corte por cima.

16 min: Diego aciona Paquetá, que arranca e arrisca, a bola acaba saindo.

12 min: Rodinei recebe de Diego e faz o cruzamento, mas a arbitragem marca a saída de bola pela lateral.

8 min: Rojas cruza e Diego Alves corta parcialmente, no rebote Preciado bate e a defesa do Fla bloqueia.

5 min: UUUUUUH! Dourado ajeita para Vinicius Junior que chuta pressionado e a bola sai.

2 min: Diego comete falta em Rojas.

0 min: Começa o jogo!

Já o Emelec está escalado com: Dreer; Bagüí, Mejía, Jaime e Paredes; Arroyo, Lastra, Orejuela e Matamoros; Preciado e Rojas.

O Flamengo vem a campo com: Diego Alves; Rodinei, Réver, Juan e Renê; Cuéllar, Diego e Lucas Paquetá; Éverton Ribeiro, Vinicius Junior e Henrique Dourado.

Vamos as escalações das equipes!

Boa tarde para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Flamengo e Emelec válido pela Taça Libertadores. Fique conosco e acompanhe lance a lance dessa partida!

"A expectativa é a melhor. Sempre temos esperança. Viemos a um país que respeito muito, sei o poder do Flamengo, a história que envolve o Flamengo, mas temos a esperança. Se ganharmos essa partida e a próxima podemos classificar.", finalizou o uruguaio.

Para avançar no torneio, o Emelec precisa fazer sua parte e depender de outros resultados. Sendo mais exato: precisa vencer as duas últimas partidas e torcer para que o Flamengo não vença o River Plate, no Monumental de Núñez, na última rodada.

"Essa será a última partida que dirijo o Emelec. Foi uma decisão que tem vários fatores e variáveis. Ainda não conheço o Maracanã. Para mim será uma sensação totalmente incrível. Em meu interior tem uma pequena luz que diz que podemos fazer outro Maracanazo.'',disse o técnico, em entrevista no hotel em que o time está hospedado.

Partida essa que marcará a despedida do treinador uruguaio. Após ficar dois anos no comando da equipe, Arias se demitiu semana passada. Entretanto,o comandante afirmou estar com um bom pressentimento para esta noite de quarta e ainda sonha com uma possível classificação para a próxima fase.

O time ainda não conquistou uma vitória na competição, portanto, se ainda quiser sonhar com uma vaga entre os dois primeiros, é obrigação sair do Maracanã com uma vitória.

A lista de relacionados é um pouco diferente da última partida contra o Delfin, pelo Campeonato Equatoriano. Angulo, De Jesus, Quiñónez e Soliz permanecem lesionados e não vieram ao Rio de Janeiro. Arango e Silva também ficaram no Equador, porém, por uma decisão técnica do treinador A. Arias.

Na madrugada desta segunda-feira (14), os equatorianos desembarcaram no Aeroporto Internacional Tom Jobim, sem muito alarde. Mesmo em uma situação bastante complicada na tabela, a equipe de Guayaquil deseja "colocar água no chopp" da torcida carioca.

"A equipe vem em uma crescente, resultados positivos. Em uma situação boa em todas as competições. Estamos preparados e chegaremos na quarta-feira psicologicamente fortes, prontos para conquistar um resultado positivo e selar a classificação.", comentou Diego.

O camisa 10 da Gávea, Diego, também comentou sobre a partida que pode definir o futuro da equipe na competição. O meia acredita que a equipe está bastante focada no duelo, e a parte emocional dos jogadores está preparada para suportar a pressão vinda da arquibancada.

"Avaliamos, muitos estavam desgastados. Nossa ideia era ganhar o jogo contra a capecoense. Mas uma equipe que não vem atuando junto vai ter dificuldades. Erramos mais do que costumamos. Fizemos um primeiro tempo abaixo do esperado. No segundo, crescemos.", disse Barbieri.

Entretanto, Mauricio também mostrou preocupação com a partida. Justamente por isso, preferiu poupar alguns jogadores na partida do último domingo (13) diante da Chapecoense, que, avaliados pelo departamento fisiológico, estavam com o desgate físico.

"Dependemos apenas de nós mesmos para nos classificarmos para a segunda fase da Libertadores. Será um jogo fundamental na quarta-feira, o primeiro na Libertadores com a torcida. Espero que ela compareça em peso.", disse o treinador.

Portanto, o treinador interino deposita toda a sua confiança nos jogadores que entrarão em campo nesta quarta e na torcida que volta após duas rodadas de suspensão. Barbieri pede o apoio do início ao fim, já que uma vitória classifica o rubro-negro carioca.

Dentre os brasileiros, o "Mengão" é o recordista em eliminações na fase de grupos - cinco vezes (1983, 2002, 2012, 2014 e 2017).

O Flamengo depende apenas de si. 3 pontos separam a equipe da classificação para a tão esperada oitavas de final da competição continental - fato que não acontece desde 2010, quando caiu nas quartas de final.

A equipe carioca, no momento, ocupa a segunda colocação do Grupo 4. Com seis pontos somados - uma vitória fora de casa e três empates, dois como mandante. Enquanto o Emelec, soma apenas um ponto e na última posição da tabela. Só um milagre os classificam.

A partida será válida pela 5° rodada da fase de grupos da Taça Libertadores. No primeiro confronto, vitória do Flamengo por 2 a 1. Angulo marcou para os donos da casa; Vinícius Jr. entrou na segunda etapa e marcou os dois gols que garantiram três pontos para o rubro-negro.

É vencer ou vencer. Nesta quarta-feira (16), às 21h45, o Flamengo recebe o Emelec, em pleno Maracanã. Partida essa que marca a volta da torcida ao estádio, que após a confusão na final da Copa Sulamericana no ano passado, pegou um gancho de duas partidas com portões fechados.