Resultado Emelec 1x2 Flamengo na Copa Libertadores 2018

Vinicius Jr entrou e decidiu a partida para Flamengo! Dois gols e atuação de gala para dar a liderança provisória do Grupo D para o Rubro-Negro!

FIM DE JOGO NO EQUADOR!! DEPOIS DE 14 JOGOS, O FLAMENGO VOLTA A VENCER FORA DE CASA NA LIBERTADORES!

46' | 2º



Afasta o perigo a zaga do Flamengo!

46' | 2º



Renê comete falta perigosa na lateral da área em favor do Emelec. Lá vem bola na área do Flamengo...

45' | 2º



Três minutos de acréscimos

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO FLAMENGO!!!!!!!!!! VINICIUS JR VIRA O JOGO!!!

Contra-ataque monumental do Flamengo. Vinicius Jr tabela com Diego, recebe e coloca com estilo no canto de Dreer. A jóia rubro-negra vira a partida para o Fla!

37' | 2º



DOURADO DO CÉU...

Na linha da pequena área, Juan ajeita pro centroavante, que perde um gol INACREDITÁVEL! A melhor chance do Flamengo na partida

36' | 2º



PAQUETÁ...

Everton ajeita pro jovem, que tenta resolver sozinho finalizando de fora da área e jogou longe

34' | 2º



LÁ VEM O FLAMENGO!

Dourado recebe cruzamento de Diego na área e cabeceia pro gol, a bola passa perto da meta.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DO FLAMENGO!!!!!! VINICIUS JR!

A jóia da Gávea recebeu na intermediária e partiu sozinho, fazendo fila, entrou na área e finalizou pro gol, marcando um golaço para empatar a partida no George Capwell!

31' | 2º



AÍ NÃO, VINI JR!

Flamengo arma boa trama no campo de ataque, Diego rola pra Vinicius Jr, que tenta finalizar cruzado mas joga longe da meta

29' | 2º



CARTÃO AMARELO

Everton, do Flamengo, por falta cometida em Montero

28' | 2º



CARTÃO AMARELO

Dreer, do Emelec, por retardar a partida

25' | 2º



PRA FORA!

Diego bate colocado, mas a bola subiu e foi por cima do gol

24' | 2º



Falta perigosa para o Flamengo, pode vir o empate por aí...

23' | 2º



CARTÃO AMARELO

Mejía, do Emelec, por acertar Dourado sem bola, na entrada da área

21' | 2º



SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO

Entra: Vinicius Jr

Sai: Everton Ribeiro

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO EMELEC! ANGULO!

Enfiada de bola perfeita de Quiñonez, que encontrou Angulo sozinho. O centroavante finalizou, a bola desviou em Rhodolfo e tirou completamente Diego Alves da jogada

17' | 2º



SUBSTITUIÇÃO NO EMELEC

Entra: Mondaini

Sai: Luna

16' | 2º



CARTÃO AMARELO!

Arroyo, do Emelec, por falta por trás em Everton Ribeiro

13' | 2º



DOURADO DE NOVO!

Diego puxa contra-ataque e lança Dourado, que chega finalizando mas a bola sai fraca e fácil para Dreer fazer a defesa

11' | 2º



CARTÃO AMARELO!

Montero, do Emelec, por reclamação

10' | 2º



DREEEEEEEEEEEEEEER!!

Diego finaliza de média distância e o goleiro do Emelec busca no cantinho

9' | 2º



Lucas Paquetá tenta (mais uma) jogada individual e é desarmado na entrada da área pela zaga do Emelec

3' | 2º



EITA!

Bola na área do Emelec, Mejia se contorce todo para recuar a bola de cabeça pra Dreer, quase complicando o goleiro.

2' | 2º



Boa trama no ataque do Flamengo e Rodinei finaliza pra longe do gol

ESTÁ VALENDO O SEGUNDO TEMPO NO EQUADOR! BOLA ROLANDO!

FIM DE PRIMEIRO TEMPO NO GEORGE CAPWELL!

45' | 1º



CARTÃO AMARELO

Renê, do Flamengo, por falta dura em Montero.

45' | 1º



Três minutos de acréscimos

44' | 1º



SUBSTITUIÇÃO NO EMELEC!

Entra: Montero

Sai: Burbano

41' | 1º



DEFEEEEEEEEEEEEEENDE, DREER!!!!

Cobrança de escanteio na cabeça de Rhodolfo, que colocou no canto do goleiro, que foi buscar de forma magnífica para evitar o gol rubro-negro. Tá maduro o gol do Flamengo!

39' | 1º



QUASE!!

Diego sofre falta e cobra rápido, pegando Dourado de frente pro gol. O centroavante finaliza mas é travado pela zaga equatoriana

35' | 1º



IH, RAPAZ...

Burbano invade a área e na hora da finalização é desarmado por Jonas. Jogadores do Emelec pedem pênalti

33' | 1º



CHEGA O EMELEC!

Angulo recebe na área, erra na hora de cruzar e zaga do Fla afasta

30' | 1º



NA BARREIRA!

Diego cobra falta e a bola não chega ao gol defendido por Dreer

29' | 1º



FALTA PERIGOSA PARA O FLAMENGO!

Diego é calçado na entrada da área e já pega a bola pra cobrança...

27' | 1º



O QUE FOI ISSO, DOURADO??

Everton ganha disputa na linha de fundo e cruza pro centroavante, que limpa o zagueiro buscando a perna esquerda, na hora de finalizar escorrega e comete falta, anulando a jogada. Boa chance perdida.

26' | 1º



CHEGA O FLAMENGO!

Escanteio na área, Dourado ganha no alto e Juan tenta completar pro gol, mas sem perigo para o goleiro do Emelec

25' | 1º



CARTÃO AMARELO!

Quiñonez, do Emelec, por falta em Diego

22' | 1º



AÍ NÃO, PAQUETÁ!

Jovem puxa contra-ataque pela direita, corta pro meio e bate direto pro gol. Dourado e Diego pediam livres na entrada da área...

17' | 1º



EITA!

Jonas e Baguí dividem forte. Jogador do Fla deixa o cotovelo e o do Emelec deixa a trava na chuteira. Juiz mandou seguir

16' | 1º



Lucas Paquetá arrisca chute de longe, pra longe.

12' | 1º



CARTÃO AMARELO!

Lucas Paquetá, do Flamengo, por falta por trás.

11' | 1º



Emelec tenta pressionar o Flamengo, mas sem muito perigo para o gol defendido por Diego Alves

6' | 1º



QUE ISSO, JUIZÃO???

Bola lançada na área para Everton Ribeiro e o zagueiro do Emelec dá uma cortada na bola com a mão. Muita reclamação pelos jogadores rubro-negros. Pênalti cristalino não dado ao Flamengo.

1' | 1º



A primeira chegada é do Emelec. Arroyo tenta a finalização e manda por cima do gol

BOLA ROLANDO! ESTÁ VALENDO!

A bola vai rolar no Equador!

Equipes entrando no gramado do Estádio George Capwell!

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Emelec x Flamengo ao vivo se enfrentam pela segunda rodada do Grupo D da Conmebol Libertadores e você acompanha tudo aqui, em tempo real. Fique conosco!

ÚLTIMO CONFRONTO Emelec x Flamengo ao vivo



Em 2014, em pleno George Capwell, o Flamengo venceu o Emelec, nos acréscimos, por 2 a 1. Alecsandro e Paulinho marcaram os gols do Fla. Foi a última vitória rubro-negra fora de casa na Libertadores.

O Grupo D conta com as quatro equipes com um ponto. Os dois jogos da primeira rodada acabaram empatados. Santa Fé e Emelec ficaram no empate em 2 a 2, e Flamengo e River Plate com 1 a 1, no Rio de Janeiro.

Flamengo e Emelec já se enfrentaram por sete oportunidades pela Libertadores. O Rubro-Negro levou a melhor cinco vezes, empatou uma e perdeu outra.

FLAMENGO



Sem Réver, por conta de um edema ósseo na canela, e sem Cuéllar, cumprindo suspensão, Carpegiani manterá o time base do Fla para a partida.

EMELEC



Líder isolado do Campeonato Equatoriano, com 100% de aproveitamento e 12 pontos conquistados, a equipe vem embalada por uma goleada por 4 a 1 no Deportivo Cuenca, no último final de semana.

O QUE DISSERAM - FLAMENGO



O treinador Paulo César Carpegiani confirmou, em entrevista, que o time será o mesmo da última partida, e destacou a importância de um bom resultado fora de casa:



"Tenho a equipe definida e estou bem convicto. Estamos jogando há algum tempo desta forma. Não farei modificações. É praticamente o time que vem atuando mesmo. Os jogos são difíceis dentro e fora de casa na Libertadores. Temos a missão de vencer. Nosso propósito é fazer um grande jogo, para levar os três pontos", disse o treinador.

FALA, XERIFE!



“Um jogo fundamental fora de casa. Temos que ir para ganhar. Infelizmente empatamos em casa. Vamos buscar a vitória. Temos que ter a sabedoria de chegar lá e fazer um bom jogo. Tem que tentar ganhar fora de casa. Não é fácil. Mas onde o Flamengo vai, tem que vencer. Não será fácil. Mas temos consciência que nossa obrigação é vencer", disse Rhodolfo.

O QUE DISSERAM - EMELEC



Pelo lado dos Electricos, Alfredo Arias destacou a evolução da equipe e pediu para os jogadores não perderem o foco na partida:



"Estamos crescendo na temporada, porém, é preciso alguns ajustes para que a gente consiga um grande resultado contra o Flamengo. É preciso termos intensidade ao longo dos noventa minutos, sem nos desligarmos da partida. Um time do porte do Flamengo espera sempre uma falha do adversário para ficar em vantagem. Se não dermos isso a eles podemos ganhar o confronto", falou o comandante.

DE OLHO NO GRUPO



River Plate e Emelec completarão a rodada no dia 5 de Abril, no Monumental de Nuñez.